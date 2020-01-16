Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ финал «Лидеров России» прошли 30 управленцев с Дальнего Востока

30 управленцев из 7 регионов Дальнего Востока прошли в финал конкурса "Лидеры России", который пройдет в Сочи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя конкурса Алексея Комиссарова. Как отмечается, больше всего победителей оказалось из Приморского края — 8 человек.
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В финал «Лидеров России» прошли 30 человек из семи регионов Дальнего Востока

Life.ruвчера в 20:46

В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО

Российская газетавчера в 20:30

Финал конкурса «Студент года – 2019» пройдет 25 января в Магадане

MagadanMedia.ru15 января в 20:04

Объявлены первые финалисты конкурса «Лидеры России»

Lenta.ruвчера в 11:25

Участница с Камчатки прошла в суперфинал конкурса «Лидеры России»

ИА Камчаткавчера в 10:16

Победителями дальневосточного этапа конкурса «Лидеры России» стали жители 7 регионов

ТАССвчера в 19:42

Финалисты конкурса «Лидеры России» получат грант 1 млн. рублей

ВЕСТИ: Приморье15 января в 19:08
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит словам предпринимателя Льва Парнаса о контактах между США и Украиной, которые послужили поводом для начала процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
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Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:37
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На Урале нашли полукилограммовый изумруд

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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
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Политика

На Украине попросили разблокировать российские интернет-ресурсы

Петиция о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине российских интернет-ресурсов зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.
Известия вчера в 18:09
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Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

РИА Новости 00:31
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РИА Новости вчера в 17:21
Происшествия

При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли четыре человека

В Ивановской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате погибли четыре человека.
РБК вчера в 23:58
Общество

Эксперты Numbeo составили рейтинг самых дорогих городов мира

Города Швейцарии заняли первые пять мест в рейтинге самых дорогих городов мира.
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Политика

На странице Мишустина в Википедии изменили иллюстрацию

ЗакC.Ру вчера в 07:08
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости вчера в 05:27
Гаджеты

В Google Play найдены приложения, разряжающие смартфон

Установлены не менее 17 приложений Google Play, которые быстро разряжают смартфоны.
МонаВиста 01:29
Политика

Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
РИА Новости вчера в 07:22
Общество

В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.
REGNUM вчера в 18:00
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 00:30
Политика

МИД: Внешняя политика России не изменится после смены правительства

"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Российская газета 01:58
Общество

Численность населения материкового Китая превысила 1,4 млрд

По состоянию на конец 2019 года численность населения Китая без учета населения Гонконга, Макао и Тайваня, достигла 1 млрд 400 млн 50 тыс. человек, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
Интерфакс вчера в 23:56
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В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола

В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамолом.
Shraibikus News 01:40
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru 00:55
Армия и оружие

Госдеп США сообщил о готовности атаковать Россию так же, как Иран

Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
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Ляйсан Утяшева кардинально изменила имидж

Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева предстала перед поклонниками в новом образе.
VSE42.RU вчера в 21:16
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости вчера в 11:25
Политика

Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
РБК вчера в 07:33
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.
ТАСС 00:56
Общество

Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
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Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
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Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро

Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова повысила свои прогнозы: по курсу доллара до интервала в 61-62 рубля, а по курсу евро — до 68-69 рублей.
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Политика

В Европарламенте обвинили РФ в искажении истории Второй мировой войны

Вебер, избранный в ЕП от Европейской народной партии, считает, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
Аргументы и Факты вчера в 02:42
Происшествия

СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку

Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Ридус вчера в 16:11
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