30 управленцев из 7 регионов Дальнего Востока прошли в финал конкурса "Лидеры России", который пройдет в Сочи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя конкурса Алексея Комиссарова. Как отмечается, больше всего победителей оказалось из Приморского края — 8 человек.

В финал «Лидеров России» прошли 30 управленцев с Дальнего Востока

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