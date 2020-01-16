Общество
Российская газетаВ финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО
В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока, рассказал журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Итоговое испытание пройдет в Сочи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой
Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Происшествия
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса
В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, скончался уже второй человек, заболевший им, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Армия и оружие
Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке
Издание Defense One назвало число раненых американских военных, которые пострадали при обстреле баз США Ираном.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
Хоккей
Форвард «Нью-Джерси» разбил в кровь лицо Овечкину
Стоит отметить, что первом периоде встречи произошел неприятный инцидент с участием капитана хозяев Александра Овечкина.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Политика
Жители Украины призвали Зеленского разблокировать интернет-ресурсы РФ
Жители Украины создали петицию на официальном сайте представительства украинского президента Владимира Зеленского, в которой просят восстановить работу всех российских интернет-ресурсов.
Происшествия
SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Происшествия
Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Политика
Мишустин пообещал представить новый состав кабмина в ближайшие дни
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие дни представит новый состав кабмина, сообщает ТАСС.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Экономика
Почти вдвое сократились расходы постпредства Хакасии в Москве
Расходы бюджета постпредства благодаря экономии на отдельных услугах сократились на 43%.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына
Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Здоровье
Ульяновский губернатор после послания сделал выводы о развитии региона
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после оглашения послания президента России Владимира Путина заявил, что регион развивается «в правильном направлении».
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Многие отмечают, что Боня выглядит очень даже хорошо, все, кто высказываются против — обычные завистники.
Интернет
«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции.
Политика
Путин назначил Медведева заместителем главы Совета безопасности
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности России.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Экономика
Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2020 году
Рост реальных доходов и зарплат ожидается в России в текущем году. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Футбол
Товарищ Игбуна был госпитализирован за счет футбольного «Динамо»
Прояснилась ситуация вокруг нападающего московского "Динамо" Сильвестра Игбуна.
Здоровье
Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.