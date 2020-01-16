Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО

В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока, рассказал журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Итоговое испытание пройдет в Сочи.
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В финал «Лидеров России» прошли 30 человек из семи регионов Дальнего Востока

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Финалисты конкурса «Лидеры России» получат грант 1 млн. рублей

ВЕСТИ: Приморьевчера в 19:08
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Жители Украины призвали Зеленского разблокировать интернет-ресурсы РФ

Жители Украины создали петицию на официальном сайте представительства украинского президента Владимира Зеленского, в которой просят восстановить работу всех российских интернет-ресурсов.
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SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

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