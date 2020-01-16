В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока, рассказал журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Итоговое испытание пройдет в Сочи.

В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО

Кино Мединский оценил комедию «Холоп» Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.

Общество Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».

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Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.

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