Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО

В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока, рассказал журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Итоговое испытание пройдет в Сочи.
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В финал «Лидеров России» прошли 30 человек из семи регионов Дальнего Востока

Life.ruвчера в 20:46

В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО

Российская газетавчера в 20:30

Финал конкурса «Студент года – 2019» пройдет 25 января в Магадане

MagadanMedia.ru15 января в 20:04

Объявлены первые финалисты конкурса «Лидеры России»

Lenta.ruвчера в 11:25

Определились первые 30 финалистов «Лидеров России 2020»

Ридусвчера в 08:21

Трое якутян попали в финал конкурса «Лидеры России»

ИА ЯСИАвчера в 07:30

Победителями дальневосточного этапа конкурса «Лидеры России» стали жители 7 регионов

ТАССвчера в 19:42
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 22:40
Общество

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия вчера в 18:05
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Хоккей

Николай Цулыгин: У «Салавата» наступила какая-то полоса невезений

Главный тренер Салавата Юлаева Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда в гостях уступила Автомобилисту (2:4).
Советский спорт вчера в 12:21
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Наука

Ученые научили нейросеть находить задачи для квантового компьютера

МонаВиста вчера в 09:20
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:15
Футбол

Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА

Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
ProstoProSport вчера в 16:47
Футбол

ЦСКА может опередить «Динамо» в борьбе за Соболева

Sports.ru 15 января в 07:40
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru 15 января в 06:25
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 17:46
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия вчера в 07:23
Хоккей

Линус Умарк по окончании сезона может покинуть «Салават Юлаев»

По окончании хоккейного сезона 32-летний шведский нападающий может покинуть «Салават Юлаев».
Газета Республика Башкортостан вчера в 04:05
Политика

Новым премьер-министром России станет Михаил Мишустин

Президент Владимир Путин провел встречу с Мишустиным и предложил ему должность главы кабинета министров.
Брянская улица 15 января в 11:30
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
ТАСС вчера в 21:33
Экономика

Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов

Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
9111.ru 15 января в 05:38
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс вчера в 09:26
Космос

Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите

По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Газета.Ru 14 января в 08:22
Политика

«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Lenta.ru вчера в 14:25
Технологии

Университетский мобильный оператор появится в Томске уже к 1 августа

Томский госуниверситет (ТГУ) первым в РФ получит лицензию мобильного оператора для реализации проекта "Юнивермобайл", рассчитанного на обслуживание всех студентов и преподавателей Томска; проект реализуется совместно с Tele2 и будет запущен не позднее августа 2020 года, сообщает в пятницу ТАСС.
РИА Томск вчера в 23:16
Происшествия

Застряли в пути: на трассе Оренбург-Орск эвакуировали 40 автомобилей

На закрытом участке дороги Оренбург-Орск до 170 км трассы у посёлка Краснощеково застряли 40 машин.
Orenburg.media вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей вчера в 12:11
Происшествия

МВД известило Страсбург о бездействии в деле Маргариты Грачевой

В приложении содержится заключение ГУ МВД по Московской области, куда в августе 2019 года госпожа Грачева пожаловалась на бездействие сотрудников полиции Серпухова.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Общество

Гороскоп на 16 января: что ждет каждый знак зодиака

Восполнить недостаток сил Львам позволит спорт. Для Дев 16 января – это отличный день исправить свои ошибки.
Волгоградская правда 14 января в 23:12
Политика

Водонаеву заподозрили в желании стать политиком

Lenta.ru вчера в 23:17
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Футбол

Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Pravda.Ru вчера в 05:39
Происшествия

СК завершил расследование убийства следователя Евгении Шишкиной

Mockva.ru вчера в 03:25
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