Футбол
Матч ТВВ футболе могут появиться временные замены для проверки на сотрясение
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность внедрения правила временной замены. Как сообщает Inside World Football, в случае подозрения на сотрясение у футболиста его обследование будет обязательно занимать десять минут.
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В футболе могут появиться 10-минутные замены для проверки игроков на сотрясение мозга
Sport24.ruвчера в 10:55
В футболе хотят ввести временные замены для 10-минутной проверки на сотрясение мозга
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 10:21
В футболе могут ввести временные замены для 10-минутной проверки на сотрясение
Sports.ruвчера в 09:59
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
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