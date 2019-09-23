Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность внедрения правила временной замены. Как сообщает Inside World Football, в случае подозрения на сотрясение у футболиста его обследование будет обязательно занимать десять минут.

В футболе могут появиться временные замены для проверки на сотрясение

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