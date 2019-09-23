Футбол

Матч ТВМатч ТВВ футболе могут появиться временные замены для проверки на сотрясение

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность внедрения правила временной замены. Как сообщает Inside World Football, в случае подозрения на сотрясение у футболиста его обследование будет обязательно занимать десять минут.
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В футболе могут появиться временные замены для проверки на сотрясение

Матч ТВ11:06

В футболе могут ввести временные замены для 10-минутной проверки на сотрясение

Sports.ru09:59

В футболе могут появиться 10-минутные замены для проверки игроков на сотрясение мозга

Sport24.ru10:55

В футболе хотят ввести временные замены для 10-минутной проверки на сотрясение мозга

Спорт БИЗНЕС Online10:21

Совет футбольных ассоциаций изучает возможность введения временной замены

ProstoProSport10:05

В футболе могут появиться временные замены для проверки на сотрясение

Sportbox.RU11:06

IFAB изучит возможность введения временной замены в футболе, пишут СМИ

РИА Новости09:33
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