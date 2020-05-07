Коронавирус
Вести.RuВ футбольном «Локомотиве» у двух человек диагностирован коронавирус
Два случая заражения инфекцией коронавируса было зафиксировано в столичном футбольном клубе "Локомотив". Положительные тесты на COVID-19 сдали два сотрудника клуба. Одного из них положили в больницу, второй проходит лечение на дому.
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В «Локомотиве» подтвердили информацию о 2 случаях заражения коронавирусом среди сотрудников
Sport24.ruвчера в 10:16
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Армия и оружие
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
Российская газета 00:47
Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Общество
Голикова рекомендовала наблюдать за ВИЧ-инфицированными дистанционно
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам, предусмотреть возможность дистанционного наблюдения за здоровьем ВИЧ-инфицированных граждан, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 01:12
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Армия и оружие
В ООН узнали о размещении в Ливии около 1 тыс. бойцов ЧВК Вагнера
Российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера разместила в Ливии около 1 тыс. бойцов, усиливая отряды фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Reuters со ссылкой на секретный отчет экспертов ООН, с которым агентству удалось ознакомиться.
РБК вчера в 07:33
Здоровье
Минтруд и Минфин проработают вопрос о дополнительной поддержке семей с детьми в пандемию
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду совместно с Минфином проработать возможность предоставления дополнительных мер поддержки семьям с детьми, в которых родители потеряли работу или доход которых ниже прожиточного минимума, многодетным семьям в трудных ситуациях, а также семьям с детьми с инвалидностью.
ТАСС 01:37
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
Стало известно, когда возобновятся международные авиарейсы
Россия при самом благоприятном стечении обстоятельств сможет возобновить международные авиаперевозки в сентябре.
TV BRICS 01:23
Общество
Подмосковье вслед за столицей продлило режим самоизоляции до 31 мая
Цифровые пропуска сроком действия до 11 мая продлеваются до 31 мая. Ранее режим самоизоляции был продлен в Москве.
Вести.Ru вчера в 17:51
Общество
Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
Политика
Трамп назвал вручение «Пулитцера» NYT за статьи о России позором
Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за "фейковые новости" о России.
РИА Новости вчера в 16:38
Здоровье
Доктор Мясников объяснил небольшое число выздоровевших от коронавируса
Доктор Мясников в эфире телепередачи "Соловьев LIVE" рассказал, что тому, что цифры по выздоровевшим больным от коронавируса не сходятся, есть объяснение.
Neva.Today вчера в 22:56
Армия и оружие
Крадущийся «Аллигатор»: испытания Ка-52М завершатся через два года
Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года.
Известия 06 мая в 17:01
Армия и оружие
Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета
О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.
Московский Комсомолец вчера в 07:17
Авто
Названы самые экономичные в России кроссоверы
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК вчера в 13:49
Финансы
Курсы доллара и евро на 8 мая
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 мая, составляет 74,1169 рубля.
Банки.ру 01:00
Общество
Российским судам рекомендовано возобновить работу с 12 мая
С 12 мая судам и органам Судебного департамента предлагается осуществлять деятельность в полном объёме с привлечением сотрудников по штатному расписанию.
REGNUM 01:46
Политика
75 лет назад Жуков принял капитуляцию Германии
Диктор Юрий Левитан зачитал акт о безоговорочной капитуляции Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы.
Газета.Ru 01:42
Происшествия
Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года
Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Ведомости вчера в 07:48
Общество
Сразу 23 человека выздоровели от коронавируса в Кузбассе
Всего на сегодняшний день в Кузбассе зарегистрированы 214 человек с COVID-19. Из них 51 человек выздоровели, 5 скончались.
ВашГород.ру 00:16
Политика
Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»
Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:51
Футбол
«Боруссия» рассчитывает, что Санчо останется в клубе
Ранее сообщалось, что хавбека хотят заполучить «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Спорт-Экспресс вчера в 21:21
Экономика
Названы условия для раздачи денег россиянам просто так
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что применять концепцию «вертолетных денег» могут страны, чьи валюты являются резервными, то есть США и государства Евросоюза.
Lenta.ru 06 мая в 11:41
Здоровье
Решение о продлении самоизоляции в Самарской области примут 10 мая
Азаров объяснил, что в Самарской области ситуация нестандартная — в каждом конкретном муниципалитете она отличается, поэтому решение будет приниматься отдельно по каждому из них.
Pro Город Самара 01:05
Культура
Песню «День Победы» споют на разных языках
Сервис с караоке запустят на портале «Диктант Победы» и на сайте.
Globalcity.info вчера в 01:00
Общество
УГМК начнет сносить недострой на Октябрьской площади в Екатеринбурге
После демонтажа зданий УГМК начнет строительство на этой земле многофункционального комплекса общей площадью 30,2 тыс. квадратных метра по проекту, разработанному архитектурным бюро Информ Тимура Абдулаева.
Znak.com 01:01
Армия и оружие
Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году
Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56