Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ футбольном «Локомотиве» у двух человек диагностирован коронавирус

Два случая заражения инфекцией коронавируса было зафиксировано в столичном футбольном клубе "Локомотив". Положительные тесты на COVID-19 сдали два сотрудника клуба. Одного из них положили в больницу, второй проходит лечение на дому.
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«Локомотив» сообщил о зараженных коронавирусом в клубе

Lenta.ruвчера в 14:49

Двое сотрудников «Локомотив» заразились коронавирусом

МК-Спортвчера в 11:51

В «Локомотиве» подтвердили информацию о 2 случаях заражения коронавирусом среди сотрудников

Sport24.ruвчера в 10:16

Брейдо: подтверждаю, что у двух сотрудников «Локомотива» обнаружен COVID-19

Газета.Ruвчера в 10:56

В футбольном «Локомотиве» у двух человек диагностирован коронавирус

Вести.Ruвчера в 10:51

В «Локомотиве» подтвердили случаи заражения COVID-19

Спорт день за днемвчера в 10:45

У двух сотрудников «Локомотива» диагностирован коронавирус

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:37
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Армия и оружие

Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море

Российская газета 00:47
2K
Общество

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Общество

Голикова рекомендовала наблюдать за ВИЧ-инфицированными дистанционно

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам, предусмотреть возможность дистанционного наблюдения за здоровьем ВИЧ-инфицированных граждан, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 01:12
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
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Армия и оружие

В ООН узнали о размещении в Ливии около 1 тыс. бойцов ЧВК Вагнера

Российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера разместила в Ливии около 1 тыс. бойцов, усиливая отряды фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Reuters со ссылкой на секретный отчет экспертов ООН, с которым агентству удалось ознакомиться.
РБК вчера в 07:33
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Здоровье

Минтруд и Минфин проработают вопрос о дополнительной поддержке семей с детьми в пандемию

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду совместно с Минфином проработать возможность предоставления дополнительных мер поддержки семьям с детьми, в которых родители потеряли работу или доход которых ниже прожиточного минимума, многодетным семьям в трудных ситуациях, а также семьям с детьми с инвалидностью.
ТАСС 01:37
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
209
Общество

Стало известно, когда возобновятся международные авиарейсы

Россия при самом благоприятном стечении обстоятельств сможет возобновить международные авиаперевозки в сентябре.
TV BRICS 01:23
Общество

Подмосковье вслед за столицей продлило режим самоизоляции до 31 мая

Цифровые пропуска сроком действия до 11 мая продлеваются до 31 мая. Ранее режим самоизоляции был продлен в Москве.
Вести.Ru вчера в 17:51
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Общество

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
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Политика

Трамп назвал вручение «Пулитцера» NYT за статьи о России позором

Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за "фейковые новости" о России.
РИА Новости вчера в 16:38
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил небольшое число выздоровевших от коронавируса

Доктор Мясников в эфире телепередачи "Соловьев LIVE" рассказал, что тому, что цифры по выздоровевшим больным от коронавируса не сходятся, есть объяснение.
Neva.Today вчера в 22:56
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Армия и оружие

Крадущийся «Аллигатор»: испытания Ка-52М завершатся через два года

Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года.
Известия 06 мая в 17:01
Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК вчера в 10:30
130
Армия и оружие

Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета

О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.
Московский Комсомолец вчера в 07:17
1
Авто

Названы самые экономичные в России кроссоверы

Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Экономика

Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК вчера в 13:49
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Финансы

Курсы доллара и евро на 8 мая

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 мая, составляет 74,1169 рубля.
Банки.ру 01:00
Общество

Российским судам рекомендовано возобновить работу с 12 мая

С 12 мая судам и органам Судебного департамента предлагается осуществлять деятельность в полном объёме с привлечением сотрудников по штатному расписанию.
REGNUM 01:46
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Политика

75 лет назад Жуков принял капитуляцию Германии

Диктор Юрий Левитан зачитал акт о безоговорочной капитуляции Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы.
Газета.Ru 01:42
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Происшествия

Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года

Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Ведомости вчера в 07:48
2,5K
Общество

Сразу 23 человека выздоровели от коронавируса в Кузбассе

Всего на сегодняшний день в Кузбассе зарегистрированы 214 человек с COVID-19. Из них 51 человек выздоровели, 5 скончались.
ВашГород.ру 00:16
5
Политика

Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»

Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:51
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Футбол

«Боруссия» рассчитывает, что Санчо останется в клубе

Ранее сообщалось, что хавбека хотят заполучить «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Спорт-Экспресс вчера в 21:21
Экономика

Названы условия для раздачи денег россиянам просто так

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что применять концепцию «вертолетных денег» могут страны, чьи валюты являются резервными, то есть США и государства Евросоюза.
Lenta.ru 06 мая в 11:41
Здоровье

Решение о продлении самоизоляции в Самарской области примут 10 мая

Азаров объяснил, что в Самарской области ситуация нестандартная — в каждом конкретном муниципалитете она отличается, поэтому решение будет приниматься отдельно по каждому из них.
Pro Город Самара 01:05
1
Культура

Песню «День Победы» споют на разных языках

Сервис с караоке запустят на портале «Диктант Победы» и на сайте.
Globalcity.info вчера в 01:00
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Общество

УГМК начнет сносить недострой на Октябрьской площади в Екатеринбурге

После демонтажа зданий УГМК начнет строительство на этой земле многофункционального комплекса общей площадью 30,2 тыс. квадратных метра по проекту, разработанному архитектурным бюро Информ Тимура Абдулаева.
Znak.com 01:01
Армия и оружие

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
4
Шоу-бизнес

Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
18
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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