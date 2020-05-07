Два случая заражения инфекцией коронавируса было зафиксировано в столичном футбольном клубе "Локомотив". Положительные тесты на COVID-19 сдали два сотрудника клуба. Одного из них положили в больницу, второй проходит лечение на дому.

Спорт день за днем

В футбольном «Локомотиве» у двух человек диагностирован коронавирус

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