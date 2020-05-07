Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ футбольном «Локомотиве» у двух человек диагностирован коронавирус

Два случая заражения инфекцией коронавируса было зафиксировано в столичном футбольном клубе "Локомотив". Положительные тесты на COVID-19 сдали два сотрудника клуба. Одного из них положили в больницу, второй проходит лечение на дому.
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с чего всё началось

В «Локомотиве» подтвердили информацию о 2 случаях заражения коронавирусом среди сотрудников

Директор по связям с общественностью ФК «Локомотив» Кирилл Брейдо подтвердил информацию о том, что у двух сотрудников клуба был выявлен коронавирус. Об этом 7 мая сообщил телеграм-канал «Мутко против».
Sport24.ru10:16

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В футбольном «Локомотиве» обнаружен коронавирус

ИА Красная Весна17:16

«Локомотив» сообщил о зараженных коронавирусом в клубе

Lenta.ru14:49

Брейдо: подтверждаю, что у двух сотрудников «Локомотива» обнаружен COVID-19

Газета.Ru10:56

У двух сотрудников «Локомотива» диагностирован коронавирус

Спорт БИЗНЕС Online11:37

В футбольном «Локомотиве» у двух человек диагностирован коронавирус

Вести.Ru10:51

В «Локомотиве» подтвердили случаи заражения COVID-19

Спорт день за днем10:45

В «Локомотиве» подтвердили информацию о 2 случаях заражения коронавирусом среди сотрудников

Sport24.ru10:16
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Здоровье

17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
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Общество

Вирусолог напомнил об еще одном пути заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн напомнил россиянам о еще одном пути заражения коронавирусной инфекцией.
Невские Новости 17:58
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
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Наука

Инженеры успешно испытали «невозможный» ракетный двигатель

Популярная механика 14:35
23
Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
4
Общество

Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Все ранее оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая.
Российская газета 10:12
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
9
Политика

Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи.
РБК 22:31
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
2K
Наука

В Италии опровергли опасность заражения коронавирусом сточных вод

В Италии специалисты опровергли опасность заражения коронавирусом сточных вод. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:49
4
Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС вчера в 04:22
270
Здоровье

Четверть заболевших коронавирусом вылечились в Хабаровском крае

Более 170 человек, у которых был обнаружен коронавирус, вылечились в Хабаровском крае.
Московский Комсомолец вчера в 18:00
47
Общество

В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом

В Москве скончался ещё 51 пациент с коронавирусной инфекцией, общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 956.
RT на русском 14:50
453
Наука

Международный конгресс «Суперкомпьютерные дни в России»

Конгресс охватит самый широкий круг представителей науки, промышленности, бизнеса, образования, государственных органов, учащихся – всех тех, кто связан с разработкой или использованием суперкомпьютерных технологий.
Наука и жизнь вчера в 07:43
3
Кино

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями

Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 06:41
Кино

Первым чернокожим Бэтменом может стать Дэниэл Калуя

Культуромания 05:11
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову.
Право.ру вчера в 12:39
647
Кино

Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

News.ru 10:44
Общество

В России может не быть пика распространения коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о возможном отсутствии пика распространения коронавируса в России.
9111.ru 08:54
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Гаджеты

Несколько миллионов смартфонов Samsung оказались под угрозой взлома

Все смартфоны южнокорейской компании Samsung, которые были выпущены после 2014 года, имели уязвимость, позволяющую хакерам взламывать их, пишет Gadgets 360 со ссылкой на эксперта безопасности Матеуша Юрчика (Mateusz Jurczyk).
Live24 13:02
2
Экономика

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости.
RT на русском 20:32
Игры

Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft

Yakuza: Like a Dragon войдёт в стартовую линейку Xbox Series X и получит поддержку Smart Delivery (владелец копии игры для Xbox One сможет запустить её на консоли следующего поколения).
News.ru 13:28
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Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
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Наука

В Китае ученые создали двигатель без выхлопов на воздушной плазме

МонаВиста 08:16
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Здоровье

В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
2
Общество

Челябинский ТРК в соцсети опубликовал фото Гитлера к Дню Победы

Деловой квартал (Челябинск) 05:48
118
Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Ранее для жителей России была запущена горячая линия по вопросам правильного питания, которая поможет им поддерживать здоровый образ жизни во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 22:07
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
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Кино

Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети

Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
ФАН 09:55
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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