Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ футбольном «Локомотиве» у двух человек диагностирован коронавирус

Два случая заражения инфекцией коронавируса было зафиксировано в столичном футбольном клубе "Локомотив". Положительные тесты на COVID-19 сдали два сотрудника клуба. Одного из них положили в больницу, второй проходит лечение на дому.
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«Локомотив» подтвердил информацию о заражении сотрудников коронавирусом

ИА Красная Весна12:30

В футбольном «Локомотиве» у двух человек диагностирован коронавирус

Вести.Ru10:51

У двух сотрудников «Локомотива» диагностирован коронавирус

Спорт БИЗНЕС Online11:37

Брейдо: подтверждаю, что у двух сотрудников «Локомотива» обнаружен COVID-19

Газета.Ru10:56

Двое сотрудников «Локомотив» заразились коронавирусом

МК-Спорт11:51

В «Локомотиве» подтвердили случаи заражения COVID-19

Спорт день за днем10:45

В «Локомотиве» подтвердили информацию о 2 случаях заражения коронавирусом среди сотрудников

Sport24.ru10:16
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Петрозаводск говорит 07:11
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

РИА Новости 08:13
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с женихом

Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым.
News.ru вчера в 08:30
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Политика

Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Коммерсантъ 13:27
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Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
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Общество

Собянин объяснил, почему карантин начали снимать со стройки

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента в среду заявил о готовности столицы к возобновлению работы строительных и промышленных организаций с 12 мая.
РБК 09:43
589
Общество

Масочный и перчаточный режим вводится в Москве

По решению мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве вводят масочный и перчаточный режим. Он начнет действовать с 12 мая.
Газета.Ru 09:23
2,4K
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском 05:00
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Общество

Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений

В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара 03:04
95
Общество

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
1,8K
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
8
Общество

Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи

Премьер-министр Михаил Мишустин, продолжающий лечение от коронавирусной инфекции, в четверг по видеосвязи провел рабочее совещание по экономическим вопросам, сообщили в правительстве.
Российская газета 13:21
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,5K
Экономика

Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума

Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu.
REGNUM 11:02
4
Происшествия

В Москве у магазина скончался вице-адмирал Николай Бирилло

На выходе из магазина на улице Дубравная в Москве скончался 73-летний военный пенсионер Николай Бирилло.
Вести.Ru 12:45
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
43
Общество

Генпрокуратура назвала фейком видео о «чипировании населения»

В Генпрокуратуре назвали недостоверными видеоролики о создании коронавируса для "чипирования населения".
Деловое.ТВ вчера в 05:31
1,1K
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
4,7K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,8K
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
3
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
2,3K
Происшествия

В Воронеже в жилом доме обрушился балкон

По данным пресс-центра ЖКХ Воронежа, балкон обрушился на втором этаже трехэтажного дома, построенного почти 70 лет назад.
ТАСС 06:44
27
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
646
Общество

Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России

Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей.
Фонтанка.Ру 01:30
63
Политика

Путин провел телефонный разговор с Макроном

РИА Новости 12:30
3
Происшествия

Коронавирус выявили у сотрудника городской управы Калуги

Коронавирусная инфекция подтверждена у сотрудника городской управы Калуги, сообщил журналистам исполняющий обязанности городского главы Дмитрий Денисов.
ТАСС 11:11
8
Экономика

Стоимость гречки в России в апреле выросла на 12%

Стоимость гречки в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 12%, сахара - на 7,1%, риса - на 6,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.
ТАСС 13:15
Общество

СМИ узнали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы

Российские суды с 12 мая начнут возвращаться к нормальному режиму работы. Об этом рассказал источник в судебной системе в четверг, 7 мая.
Известия 12:42
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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