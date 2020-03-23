Общество
Эхо МосквыВ газете «Ведомости» сменится главный редактор
Редакционным директором «Ведомостей» будет назначен Юрий Кацман – бывший издатель журнала «Секрет фирмы» и экс-главный редактор бесплатной газеты F5. Сейчас должность главного редактора «Ведомостей» занимает Илья Булавинов. Сама газета пишет, что он поможет Шмарову и Кацману войти в курс дел.
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с чего всё началось
Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, следует из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю газеты Глебу Прозорову. Зятьков и Шмаров подтвердили это «Ведомостям».Ведомости10:44
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