Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ газете «Ведомости» сменится главный редактор

Редакционным директором «Ведомостей» будет назначен Юрий Кацман – бывший издатель журнала «Секрет фирмы» и экс-главный редактор бесплатной газеты F5. Сейчас должность главного редактора «Ведомостей» занимает Илья Булавинов. Сама газета пишет, что он поможет Шмарову и Кацману войти в курс дел.
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с чего всё началось

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» станет Андрей Шмаров

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, следует из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю газеты Глебу Прозорову. Зятьков и Шмаров подтвердили это «Ведомостям».
Ведомости10:44

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У газеты «Ведомости» сменится главный редактор

Дождь11:17

В газете «Ведомости» сегодня приступит к работе новый главный редактор

Эхо Москвы17:06

У «Ведомостей» сменится главный редактор

Коммерсантъ12:21

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Lenta.ru12:07

Илья Булавинов заявил, что не продлил контракт с «Ведомостями» по собственному желанию

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Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты

РБК11:07

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» станет Андрей Шмаров

Ведомости10:44
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В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
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США рассматривают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.
Lenta.ru 14:28
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МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
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Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
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По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
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REGNUM 03:32
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 06:20
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В Углегорском районе в ДТП с водителем без прав погиб человек

23 марта в 13 часов 50 минут 32-летний водитель незарегистрированного Subaru Legacy, не имея права на управление транспортными средствами, двигался в северном направлении по автодороге аэропорт Шахтерск — Бошняково.
Сахалин.Инфо 19:21
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
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В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
REGNUM 08:38
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

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Оборонные предприятия Америки и Европы лихорадит из-за COVID-19

В документе замминистра приводятся и указания президента США, который заявил, что все граждане Америки, занятые в важнейших отраслях национальной промышленности, должны нести "особую ответственность за выполнение нормального графика работ".
Независимая газета 12:17
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GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru 04:53
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La Stampa (Италия): Москва отправляет в Италию вирусологов, военных врачей и медицинское оборудование (La Stampa)

Путин в ходе продолжительного телефонного разговора с Конте пообещал поддержку и приказал уже днем отправить в Италию девять самолетов Россия отправит вирусологов, военных врачей и оборудование различного рода в Италию в рамках оказания помощи в борьбе с эпидемией Covid-19.
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Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС

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Из-за коронавируса в России приостановили диспансеризацию

Правительство приняло решение приостановить проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения из-за коронавируса.
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Россия создаст трехмерную карту Луны для высадки космонавтов

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«Крылья Советов» продлили карантин до 1 апреля

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Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
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