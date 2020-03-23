Общество
Эхо МосквыВ газете «Ведомости» сменится главный редактор
Редакционным директором «Ведомостей» будет назначен Юрий Кацман – бывший издатель журнала «Секрет фирмы» и экс-главный редактор бесплатной газеты F5. Сейчас должность главного редактора «Ведомостей» занимает Илья Булавинов. Сама газета пишет, что он поможет Шмарову и Кацману войти в курс дел.
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с чего всё началось
Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, следует из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю газеты Глебу Прозорову. Зятьков и Шмаров подтвердили это «Ведомостям».Ведомости10:44
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В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
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США рассматривают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.
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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
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Экономика
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В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой
В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
Происшествия
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Оборонные предприятия Америки и Европы лихорадит из-за COVID-19
В документе замминистра приводятся и указания президента США, который заявил, что все граждане Америки, занятые в важнейших отраслях национальной промышленности, должны нести "особую ответственность за выполнение нормального графика работ".
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
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Общество
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La Stampa (Италия): Москва отправляет в Италию вирусологов, военных врачей и медицинское оборудование (La Stampa)
Путин в ходе продолжительного телефонного разговора с Конте пообещал поддержку и приказал уже днем отправить в Италию девять самолетов Россия отправит вирусологов, военных врачей и оборудование различного рода в Италию в рамках оказания помощи в борьбе с эпидемией Covid-19.
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Россия создаст трехмерную карту Луны для высадки космонавтов
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«Крылья Советов» продлили карантин до 1 апреля
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Общество
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