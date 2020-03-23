Общество
КоммерсантъУ «Ведомостей» сменится главный редактор
У «Ведомостей» сменится главный редактор С 24 марта у «Ведомостей» будет и. о. главного редактора — бывший гендиректор проекта «Сноб» Андрей Шмаров. Редакционным директором станет медиаконсультант и бывший глава медиагруппы «Живи» Юрий Кацман.
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Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, следует из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю газеты Глебу Прозорову. Зятьков и Шмаров подтвердили это «Ведомостям».Ведомости10:44
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