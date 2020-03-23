Общество

КоммерсантъКоммерсантъУ «Ведомостей» сменится главный редактор

У «Ведомостей» сменится главный редактор С 24 марта у «Ведомостей» будет и. о. главного редактора — бывший гендиректор проекта «Сноб» Андрей Шмаров. Редакционным директором станет медиаконсультант и бывший глава медиагруппы «Живи» Юрий Кацман.
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с чего всё началось

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» станет Андрей Шмаров

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, следует из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю газеты Глебу Прозорову. Зятьков и Шмаров подтвердили это «Ведомостям».
Ведомости10:44

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Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» станет Андрей Шмаров

Ведомости10:44

У газеты «Ведомости» сменится главный редактор

Дождь11:17

У «Ведомостей» сменится главный редактор

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Новый и.о. главреда «Ведомостей» пообещал, что редакционная политика издания не изменится

ТАСС11:57

В газете «Ведомости» сменится главный редактор

Lenta.ru12:07

Андрей Шмаров станет исполняющим обязанности главреда «Ведомостей»

Газета.Ru11:37
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Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

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Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
Газета.Ru 10:51
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Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что YouTube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе.
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Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвар назвал еще одну версию причин высокого уровня смертности от коронавируса в Италии.
Дни24 09:25
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На Кубе госпитализировали россиянина после заражения коронавирусом

Гражданин России госпитализирован на Кубе в критическом состоянии вследствие заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:14
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает Reuters.
Lenta.ru 12:17
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Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза вчера в 10:42
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В МВД подтвердили гибель полицейского от рук задержанного в Волгограде

В Волгограде сотрудник полиции погиб от рук злоумышленника, которого он задержал, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 09:06
Общество

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тысяч

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 300 тыс. Об этом он сказал на брифинге в Женеве.
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Музыка

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Армия и оружие

Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне нависшей над всеми угрозой коронавируса.
РИА Новости 12:29
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Аваков предупредил украинцев о грозящем им голоде

Власти страны уже объявили карантин, в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях введен режим чрезвычайной ситуации.
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«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

"Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, то есть на условиях, которые госкомпания предлагала Минску ранее, сообщил журналистам ее представитель.
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Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

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Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

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Экономика

Независимые АЗС просят налоговых льгот из-за ситуации с топливом

Москва, 23 марта 2020, 16:25 — REGNUM Налоговых льгот попросили независимые АЗС из-за падения спроса на топливо, сообщается в обращении «Независимого топливного союза» к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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Финансы

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

Курс евро, установленный Центральным банком на 24 марта, поднялся до 86,705 рубля, доллар достиг 80,8815 рубля.
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Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Политика

Режим ЧС из-за коронавируса ввели еще в трех областях Украины

Украинское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Газета.Ru 11:14
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
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Футбол

Бывший президент «Реала» умер от коронавируса

Экс-президент «Реала» Лоренсо Санс скончался от коронавируса в возрасте 76 лет.
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Энергетика

Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
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Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Общество

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

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Общество

Российская теннисистка назвала получеловеком блогера-колясочника

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Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов

Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Sport24.ru вчера в 12:42
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