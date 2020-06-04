Коронавирус
ИзвестияВ геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
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Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Происшествия
Жительница Петербурга умерла после незаконной пластической операции
Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины из-за незаконной пластической операции в одной из клиник Петербурга.
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Общество
Олимпийская чемпионка из России осудила участников беспорядков в США
Газета.Ru вчера в 20:06
Общество
В Саратове водители троллейбусов объявили итальянскую забастовку
Сотрудники троллейбусного депо в Кировском районе собираются устроить итальянскую забастовку.
Саратов 24 02:34
Здоровье
В Курганской области выявили девять новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили девять новых случаев коронавируса. На 4 июня в регионе зарегистрировано ещё девять новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 04:11
Политика
Путин назначил дату голосования по Конституции на 1 июля
Накануне о планах провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля - через неделю после Парада победы - говорил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
FreeNews-Volga 01 июня в 10:40
Космос
SpaceX успешно запустила еще 60 спутников Starlink с ракетой Falcon 9
«Первая ступень Falcon 9 ранее поддерживала миссию Telstar 18 VANTAGE в сентябре 2018 года, миссию Iridium-8 в январе 2019 года и две отдельные миссии Starlink в мае 2019 года и январе 2020 года», – говорится в сообщении компании.
МИР 24 вчера в 19:53
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
ТАСС вчера в 07:26
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Происшествия
В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет
В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
РБК 04:34
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Общество
Президент ввел в Норильске режим чрезвычайной ситуации
Разлив нефтепродуктов угрожает окружающей среде Президент Владимир Путин ввел в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщает ТАСС.
Inc-news.ru вчера в 10:25
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Авто
BMW официально представила новое купе BMW 4-Series
Немецкий автопроизводитель представил купе BMW 4 Series нового поколения (G22). Презентация прошла в онлайн режиме.
Тарантас Ньюс 02 июня в 13:42
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 11:09
Происшествия
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
РИА Новости 00:40
Политика
Вице-премьер Украины Пристайко уволен с должности
Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Газета.Ru 04:25
Хоккей
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения легендарного тренера Виктора Тихонова
4 июня 1930 года родился Виктор Тихонов — великий хоккейный тренер.
Bookmaker-ratings.ru 03:16
Экономика
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил многократный рост своих доходов продажей акций АО «Северянин»
Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, где говорилось о несоответствии данных в налоговых декларациях Шапошникова.
Эхо Москвы 04:34
Футбол
Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России
По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru вчера в 18:23
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Здоровье
Ещё 298 человек в Свердловской области заразились коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 298 случаев заражения коронавирусом.
Областная газета 03:49
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Экономика
Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Культура
Цекало назвал невыгодным для Netflix бизнес в России
Причина скрыта в законе РФ, который не позволяет иностранным компаниям владеть более 20% онлайн-кинотеатра.
NewInform 03:48