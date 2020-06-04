Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
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Ученые раскрыли секрет опасности коронавируса

Взгляд.ру03:03

Раскрыт секрет опасности коронавируса для человека

РИА Новости02:42

В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека

Газета.Ru01:58

В коронавирусе обнаружили часть человеческого белка

Lenta.ruвчера в 19:15

Ученые нашли в коронавирусе часть человеческого белка

РЕН ТВвчера в 18:47

В коронавирусе нашли часть человеческого белка

ФедералПрессвчера в 18:19

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Известиявчера в 19:00
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Происшествия

Жительница Петербурга умерла после незаконной пластической операции

Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины из-за незаконной пластической операции в одной из клиник Петербурга.
Газета.Ru вчера в 13:35
7
Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
27
Общество

Олимпийская чемпионка из России осудила участников беспорядков в США

Газета.Ru вчера в 20:06
Общество

В Саратове водители троллейбусов объявили итальянскую забастовку

Сотрудники троллейбусного депо в Кировском районе собираются устроить итальянскую забастовку.
Саратов 24 02:34
20
Здоровье

В Курганской области выявили девять новых случаев коронавируса

В Курганской области выявили девять новых случаев коронавируса. На 4 июня в регионе зарегистрировано ещё девять новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 04:11
Политика

Путин назначил дату голосования по Конституции на 1 июля

Накануне о планах провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля - через неделю после Парада победы - говорил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
FreeNews-Volga 01 июня в 10:40
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Космос

SpaceX успешно запустила еще 60 спутников Starlink с ракетой Falcon 9

«Первая ступень Falcon 9 ранее поддерживала миссию Telstar 18 VANTAGE в сентябре 2018 года, миссию Iridium-8 в январе 2019 года и две отдельные миссии Starlink в мае 2019 года и январе 2020 года», – говорится в сообщении компании.
МИР 24 вчера в 19:53
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Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
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Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

ТАСС вчера в 07:26
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
96
Происшествия

В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет

В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
РБК 04:34
1
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
2,8K
Общество

Президент ввел в Норильске режим чрезвычайной ситуации

Разлив нефтепродуктов угрожает окружающей среде Президент Владимир Путин ввел в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщает ТАСС.
Inc-news.ru вчера в 10:25
2,1K
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Авто

BMW официально представила новое купе BMW 4-Series

Немецкий автопроизводитель представил купе BMW 4 Series нового поколения (G22). Презентация прошла в онлайн режиме.
Тарантас Ньюс 02 июня в 13:42
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Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
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Путешествия

Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи

Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
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Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Происшествия

Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

РИА Новости 00:40
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Политика

Вице-премьер Украины Пристайко уволен с должности

Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Газета.Ru 04:25
Хоккей

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения легендарного тренера Виктора Тихонова

4 июня 1930 года родился Виктор Тихонов — великий хоккейный тренер.
Bookmaker-ratings.ru 03:16
Экономика

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил многократный рост своих доходов продажей акций АО «Северянин»

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, где говорилось о несоответствии данных в налоговых декларациях Шапошникова.
Эхо Москвы 04:34
Футбол

Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России

По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru вчера в 18:23
Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily вчера в 13:44
Здоровье

Ещё 298 человек в Свердловской области заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 298 случаев заражения коронавирусом.
Областная газета 03:49
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Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
2,3K
Экономика

Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Культура

Цекало назвал невыгодным для Netflix бизнес в России

Причина скрыта в законе РФ, который не позволяет иностранным компаниям владеть более 20% онлайн-кинотеатра.
NewInform 03:48
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