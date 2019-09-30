Как рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев, по ночам в центральных областях преимущественно 8-13 градусов тепла, днем 15-18, а на юге ЦФО (Воронежская, Белгородская, Липецкая области) до 22 тепла.

с чего всё началось

На этой неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода, рассказал «Российской газете» ведущий синоптик гидрометцентра Леонид Ананьев. По ночам ожидается до 8−13 градусов, днем — 15−18 градусов тепла.

В гидрометцентре сообщили о возвращении тепла

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