На этой неделе в большинстве районов центральной России установится почти по-летнему теплая погода. Об этом «Российской газете» рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев.

В центральную Россию вернется почти летнее тепло

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