Общество

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ центральную Россию вернется почти летнее тепло

На этой неделе в большинстве районов центральной России установится почти по-летнему теплая погода. Об этом «Российской газете» рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале недели

RT на русском08:12

В Россию возвращается «бабье лето»: температура превысит норму на 4 градуса

Комсомольская правда04:35

Гидрометцентр сообщил о потеплении в России

iReactorвчера в 23:12

Россиянам пообещали возвращение тепла

Lenta.ru03:38

В Гидрометцентре рассказали о возвращении теплой погоды

Московский Комсомолец02:31

Гидрометцентр пообещал возвращение летнего тепла в октябре

ФедералПрессвчера в 23:32

Летнее тепло вернется в Россию

Газета.Ru04:26
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Футбол

«Монако» с Головиным обыграл «Брест»

Монако дома крупно обыграл Брест 4:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.
Советский спорт 28 сентября в 15:59
Технологии

В России запустили проект по сбору автомобильных данных «Автодата»

"Автодата" реализуется в целях создания уникального в мировом масштабе объема больших данных в автомобильной сфере и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке.
ТАСС 05:35
Политика

Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО не отразили атаки на НПЗ

Газета.Ru 04:28
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Происшествия

Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла.
Lenta.ru 07:31
Общество

Константин Райкин возмутился обвинительным приговором актеру Устинову

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин не согласен с решением суда об изменении наказания актеру Павлу Устинову с 3,5 лет колонии на год условно и намерен вместе с защитой обжаловать приговор.
Интерфакс 07:22
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 28 сентября в 02:29
Космос

В России создадут космический корабль для конкуренции с Маском

Газета.Ru 08:05
Армия и оружие

Посольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком

Информация на сайте Aldrimer.no о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности, говорится в сообщении российского посольства в Осло.
РИА Новости 03:21
Общество

Детские онкологи из НМИЦ Блохина пригрозили уволиться в полном составе

Ранее СМИ уже сообщали о планах врачей-онкологов уволиться из НМИЦ из-за увольнения профессора Георгия Менткевича.
РИА Новости 08:30
Политика

Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты

Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.
РБК 05:04
Авто

«Яндекс.Драйв» дополнил свой автопарк в Москве 30 электромобилями

"Яндекс" дополнил автопарк своего сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" 30 электромобилями.
ТАСС 07:00
Происшествия

Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

Piter.tv вчера в 23:54
Происшествия

В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

Почти 14 тысяч человек подписались под петицией на change.org к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров за убийство собаки и ее двухнедельных щенков.
РИА Новости 01:39
Футбол

Минспорта требует от ФК «Балтика» 19 млн за использование стадиона

ФГУП "Спорт-Ин" подала иск в отношении футбольного клуба "Балтика" на 19,2 млн рублей.
Pravda.Ru 07:49
Политика

МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США

Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Спорт

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Политика

В правительстве Иркутской области еще не знают об отставке губернатора

Слух об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко является неожиданностью для правительства региона, заявил представитель пресс-службы правительства и губернатора области, 30 сентября сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 23:50
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Ferra 28 сентября в 09:09
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Армия и оружие

Нацистский батальон «Айдар» признал гибель своей наемницы в Донбассе

В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
ИА Новороссия 03:59
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости вчера в 12:30
Экономика

Стагнация экономики привела к всплеску преступности в Саратовской области

Саратовская область ухудшила позицию в рейтинге криминогенных регионов.
Взгляд-инфо 08:22
Музыка

Соловьев ответил на критику от Гребенщикова

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новую сатирическую песню Бориса Гребенщикова "Вечерний М".
Газета.Ru 08:27
Футбол

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Экономика

Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты

Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Происшествия

В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году «корабль-призрак»

В США на озере Верхнее команда исследователей-любителей обнаружила исчезнувшее в 1901 году торговое судно Hudson.
Российская газета 07:40
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