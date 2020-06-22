Политика
ИзвестияПутин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке
Президент России Владимир Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке. Визит российского лидера состоялся 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Глава государства осмотрел храм и принял участие в молебне, который служил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Церемония открытия главного храма Минобороны в парке «Патриот» состоится сегодня
Эхо Москвывчера в 17:03
Патриарх будет часто проводить службу в главном храме Вооруженных сил
ИА Красная Весна20 июня в 16:43
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Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Экономика
Четверть богатства россиян оказалась за рубежом
Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество
Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда
Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр вчера в 04:52
Единоборства
Волков прокомментировал поражение от Блейдса
Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru вчера в 01:38
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Известия вчера в 16:20
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края начались обыски
В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
Известия 02:10
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым
В Чувашии состоялась церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым.
ТК Звезда вчера в 10:54
Экономика
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
Общество
ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Политика
Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса
Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью.
РБК 00:55
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Происшествия
На улице Рубинштейна полиция провела ночной рейд
В Центральном районе Петербурга сегодня ночью полиция решила провести рейд.
Neva.Today 02:30
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Газета.Ru 01:30
Общество
Опубликованы фото уникального кольцеобразного солнечного затмения
Россияне, правда, смогли увидеть это явление лишь частично. Лучше всего природное явление смогли разглядеть жителям юга Алтайского края.
DixiNews вчера в 13:35
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия вчера в 10:54
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
Политика
Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
Lenta.ru 02:10
Общество
115 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
По оперативным данным штаба при Правительстве Саратовской области на воскресенье, 21 июня, за сутки еще у 115 человек выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:58
Происшествия
В Астрахани мать призналась в убийстве 12-летнего сына
Znak.com вчера в 07:38
Автоспорт
Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом
Спорт-Экспресс вчера в 23:21