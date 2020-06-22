Политика

ИзвестияИзвестияПутин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке

Президент России Владимир Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке. Визит российского лидера состоялся 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Глава государства осмотрел храм и принял участие в молебне, который служил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Путин прибыл в парк «Патриот»

РИА Новости02:52

Открытие Главного храма Вооружённых сил РФ

RT на русском02:45

Путин посетил главный храм Минобороны в Кубинке

ТАСС02:45

Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке

Известия02:56

В главном храме Вооруженных сил России ждут визита Путина

Вести.Ruвчера в 23:56

Церемония открытия главного храма Минобороны в парке «Патриот» состоится сегодня

Эхо Москвывчера в 17:03

Патриарх будет часто проводить службу в главном храме Вооруженных сил

ИА Красная Весна20 июня в 16:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
1,3K
Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
163
Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
671
Общество

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05
395
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
323
Экономика

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
578
Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
569
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
218
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
273
Общество

Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда

Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр вчера в 04:52
847
Единоборства

Волков прокомментировал поражение от Блейдса

Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru вчера в 01:38
13
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
471
Происшествия

Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии

Известия вчера в 16:20
267
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края начались обыски

В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
Известия 02:10
339
Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
764
Общество

В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым

В Чувашии состоялась церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым.
ТК Звезда вчера в 10:54
94
Экономика

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
8
Общество

ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
24
Политика

Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса

Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью.
РБК 00:55
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
1,6K
Происшествия

На улице Рубинштейна полиция провела ночной рейд

В Центральном районе Петербурга сегодня ночью полиция решила провести рейд.
Neva.Today 02:30
2
Музыка

Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

Газета.Ru 01:30
161
Общество

Опубликованы фото уникального кольцеобразного солнечного затмения

Россияне, правда, смогли увидеть это явление лишь частично. Лучше всего природное явление смогли разглядеть жителям юга Алтайского края.
DixiNews вчера в 13:35
Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
265
Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия вчера в 10:54
2K
Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
94
Политика

Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
Lenta.ru 02:10
32
Общество

115 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки

По оперативным данным штаба при Правительстве Саратовской области на воскресенье, 21 июня, за сутки еще у 115 человек выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:58
1,1K
Происшествия

В Астрахани мать призналась в убийстве 12-летнего сына

Znak.com вчера в 07:38
565
Автоспорт

Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом

Спорт-Экспресс вчера в 23:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное