Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
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с чего всё началось

Уральские туристы обнаружили в горах огромную пирамиду: она в несколько раз больше пирамиды Хеопса

Уральские туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» нашли на Приполярном Урале огромную пирамиду, которая в несколько раз больше египетской пирамиды Хеопса. Необычную гору обнаружили, когда готовились к вертолетной заброске одной из групп и изучали снимки Приполярного Урала со спутника.
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:52

Подробнее о событии

Русское географическое общество: Гигантская пирамида на Приполярном Урале создана не человеком и давно известна

Фонтанка.Ру13:01

Путешественники отправятся в ХМАО на исследование горы, похожей на гигантскую пирамиду

ТАСС11:22

Уральские туристы нашли в безлюдных горах огромную пирамиду

Российская газета05:45

Чудо природы или труд древних людей? Разбираем с учеными, что за пирамиду нашли на Приполярном Урале

Екатеринбург Онлайн08:23

В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса

Lenta.ru06:35

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

РИА Новости11:43

Уральские туристы нашли в безлюдных горах огромную пирамиду

РЕН ТВ06:21
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Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
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Собянин открывает МФЦ и часть клиник для плановой помощи

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во вторник о том, какие еще предприятия начнут работать в столице в ближайшее время.
Московский Комсомолец 11:18
Политика

Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
RT на русском 12:47
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Игры

Новые подробности об «Assassin’s Creed Valhalla»

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Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
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Политика

Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области

Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область.
Известия 12:16
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Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Армия и оружие

Российские дальние бомбардировщики пролетели над Черным морем

На некоторых участках пути бомбардировщики летели в сопровождении истребителей ВКС России.
Вести.Ru 11:44
Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru вчера в 11:49
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
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Происшествия

Россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску

Lenta.ru 10:14
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Представлен доработанный BMW X7 от Alpina

Немецкое ателье Alpina представила свою новую и самую мощную модель, которая при этом является первой для американского рынка.
За рулем Кубань 11:40
Космос

Уфологи: Камера МКС сняла масштабную эвакуацию НЛО с Земли

Установленная на борту МКС камера запечатлела многочисленные светящиеся объекты, в которых уфологи увидели НЛО.
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Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главврач пермской станции скорой помощи Юрий Катаев извинился "за кривляние", которое он себе позволил во время беседы с подчиненными о надбавках за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус.
Газета.Ru 12:13
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
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Экономика

Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о существовании потенциала для дальнейшего снижения ключевой ставки с целью поддержания экономики при снятии ограничений по коронавирусу.
Известия 09:18
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Армия и оружие

Российская военная полиция приняла на вооружение «Парализатор»

Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».
Военное дело 06:34
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Здоровье

СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

В Минздраве Московской области 18 мая признали, что COVID-19 заболели 9% медиков, работавших с заразившимися коронавирусной инфекцией, при этом 16 медработников умерли.
РБК 11:07
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Кино

Сериал «Разбитое зеркало» стартует 18 мая на канале Россия 1

Сможет ли Дарья преодолеть все преграды и найти свое женское счастье узнаем 18 мая (по будням) в 21.20 на канале Россия 1.
Комсомольская правда 17 мая в 23:30
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Происшествия

Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым

РИА Новости 10:40
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Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
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Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
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Музыка

Определена лучшая песня в истории «Евровидения»

Live24 вчера в 10:29
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Общество

Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза

Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
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