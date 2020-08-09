В городах Белоруссии у школ задерживают избирателей

В Минске силовики задержали несколько человек у двух избиркомов, расположенных на территории школ, сообщает Tut.by. Также автозак подъехал к еще одному участку, где не успели проголосовать все желающие. Людей задерживают и у Музея Великой Отечественной войны, передает Sputnik Беларусь.