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Росбалт
Росбалт

В городах Белоруссии у школ задерживают избирателей

В Минске силовики задержали несколько человек у двух избиркомов, расположенных на территории школ, сообщает Tut.by. Также автозак подъехал к еще одному участку, где не успели проголосовать все желающие. Людей задерживают и у Музея Великой Отечественной войны, передает Sputnik Беларусь.В источнике
Подробнее о событии
Readovka.ru

Белорусская милиция приступила к задержанию людей на избирательных участках

Readovka.ru14:37
Телеканал 360°

Белорусская милиция задерживает собравшихся на протесты. Начались столкновения

Телеканал 360°14:44
РБК

СМИ сообщили о задержаниях в Белоруссии после окончания выборов

РБК14:39
Росбалт

В городах Белоруссии у школ задерживают избирателей

Росбалт15:00
Lenta.ru

В Минске начались задержания в очередях у избиркомов

Lenta.ru14:36
Фонтанка.Ру

Пока в Петербурге собираются, в Минске уже задерживают. Возмущенных избирателей забирает милиция

Фонтанка.Ру14:04
Московский Комсомолец

В Белоруссии начали задерживать людей около избирательных участков

Московский Комсомолец14:02

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
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Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
NewInform11:58
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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