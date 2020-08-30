Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Подгорица, 31 августа 2020, 10:16 — REGNUM По результатам обработки 98,55% голосов на выборах в парламент Черногории лидирует коалиция вокруг Демократической партии социалистов республики Мило Джукановича.
Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 09:01 — REGNUM Фуд-корты в торговых центрах, кинотеатры и концертные залы в Санкт-Петербурге могут открыть уже 12 сентября, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.
Как сообщает ToDay News Ufa, недавно правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.