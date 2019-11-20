Общество
RT на русскомВ городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ нескольких регионов страны.
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с чего всё началось
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.РИА Новости09:15
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Технологии
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Космос
Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере озаботили норвежских военных
Норвежская армия нуждается в новых танках ввиду размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией.
Футбол
Снейдер: мог бы играть на уровне Месси и Роналду. Но не хотел этого
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что, будучи игроком, мог бы достичь уровня аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, если бы играл на максимуме возможностей.
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге
УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге.
Транспорт
Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
Культура
Сергей Полунин отмечает 30-летие
20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
Здоровье
Более 10 тыс. человек за неделю заболели ОРВИ в Ростовской области
В Ростовской области за прошедшую неделю с 11 по 17 ноября медики приняли 10,1 тыс. человек с заболеванием ОРВИ.
Технологии
Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон
Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
Политика
Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР
Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Происшествия
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
Авто
Опубликованы первые снимки внедорожника Maybach
За два дня до официального дебюта Mercedes-Maybach GLS производитель разместил в Сети затемненный снимок передней части вседорожника.
Авто
В FIA изучают детали силовой установки Ferrari
По информации Auto Motor und Sport в Бразилии инспекторы FIA изъяли детали системы подачи топлива с одной из машин Ferrari, одной машины клиентов Ferrari и одной машины с мотором другого производителя, чтобы в лабораторных условиях провести сравнение.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
По данным сейсмологов, магнитуда события, произошедшего в Охотском море, составила 6,1. Его очаг залегал на глубине 503,8 км. Эпицентр находился в 120 км западнее Усть-Большерецка.
Космос
NASA выпустило игру – симулятор полета на SpaceX Crew Dragon
Политика
Столтенберг призвал страны НАТО сохранить единство позиций по России
Страны – участницы НАТО должны сохранять единство позиций в отношении России при обсуждении будущего альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД блока.
Здоровье
В России исследуют медицинскую марихуану
Шоу-бизнес
Михалкова прокомментировала эротическую сцену в новом фильме
«Рамблер» писал, что ранее Анна Михалкова и ее младшая сестра вступили в шутливую перепалку в соцсети Instagram.
Футбол
Роберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»
Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено выступил с заявлением после возвращения на этот пост Луиса Энрике.
Общество
В ходе акций протеста в Иране погибли более 100 человек
Косвенно гибель людей в ходе своего выступления подтвердил верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи.
Политика
На Украине потребовали проверить деятельность сайта «Миротворец»
Глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта «Миротворец».