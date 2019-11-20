с чего всё началось

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ нескольких регионов страны.

В городах России образовались очереди за справками для водителей

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