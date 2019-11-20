Общество

RT на русскомRT на русскомВ городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ нескольких регионов страны.
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 РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости09:15

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Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

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