Экономика
ForPostВ городах России подскочили цены на новостройки
Издание Lenta.ru опубликовало результаты исследования рынка агентством Domofond. Лидерами по росту цен, по данным аналитиков агентства, стали Иркутск, Новосибирск и Пермь — в этих городах средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 8,4, 7,3 и 6,7 процента соответственно.
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Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки
БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:01, Вашингтон
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Lenta.ru 18:15
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Власти собираются распространить на регионы программу реновации, по которой сейчас сносят «хрущевки» в Москве.
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Газета.Ru 19:28
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Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
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