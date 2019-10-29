Издание Lenta.ru опубликовало результаты исследования рынка агентством Domofond. Лидерами по росту цен, по данным аналитиков агентства, стали Иркутск, Новосибирск и Пермь — в этих городах средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 8,4, 7,3 и 6,7 процента соответственно.

В городах России подскочили цены на новостройки

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