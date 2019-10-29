Экономика

ForPostForPostВ городах России подскочили цены на новостройки

Издание Lenta.ru опубликовало результаты исследования рынка агентством Domofond. Лидерами по росту цен, по данным аналитиков агентства, стали Иркутск, Новосибирск и Пермь — в этих городах средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 8,4, 7,3 и 6,7 процента соответственно.
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Цены на новостройки выросли после перехода на систему эскроу-счетов

News.ruвчера в 07:59

В России выросли цены на новостройки

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В России подскочили цены на новостройки

Lenta.ru00:13

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Российская газетавчера в 13:23

В России выросли цены на квартиры в новостройках

URA.Ru01:07

Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36

После перехода на эскроу-счета цены на новостройки в России выросли на 4%

Накануне.Ruвчера в 06:06
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Политика

Министр юстиции Японии подал в отставку из-за скандала

Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи в четверг подал в отставку из-за скандала. О своем решении сам Каваи сообщил журналистам.
ТАСС 19:25
Здоровье

«Больницы не закроют, врачей не сократят». Владимир Солодов рассказал о ситуации в здравоохранении

Владимир Солодов подчеркнул, что ни одно социальное учреждение в труднодоступных населенных пунктах не будет закрыто.
ИА ЯСИА 06:00
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Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Моуринью выразил готовность возглавить «Арсенал»

Metaratings 11:53
Общество

Без полиса засада: стоимость ОСАГО может вырасти в семь раз

Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз.
Известия 17:01
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК 14:04
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погибли пять человек

В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Российская газета 11:23
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Политика

Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
РЕН ТВ 13:38
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Здоровье

Капремонт нижегородской поликлиники №1 завершится к 15 декабря

Капитальный ремонт поликлиники №1 в Приокском районе Нижнего Новгорода завершится к 15 декабря.
КП - Нижний Новгород 10:25
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Общество

Минфин предлагает ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Минфин предложил установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, ноутбуков и планшетов, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
БИЗНЕС Online 06:41
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 18:15
Общество

Программу реновации готовятся распространить на регионы

Власти собираются распространить на регионы программу реновации, по которой сейчас сносят «хрущевки» в Москве.
Сибдом 20:08
Общество

Студенткам МГУ угрожали отчислением за поддержку Азата Мифтахова

Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».
Полит.ру 04:16
Экономика

ВЭБ.РФ профинансирует поставки «Аэрофлоту» в лизинг 100 самолетов SSJ

ТАСС 09:53
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Наука

Авокадо поможет снизить показатели холестерина

Установлено, что употребление одного авокадо в день приводит к устойчивому снижению так называемого «плохого» холестерина, включая и взрослых людей, имеющих лишний вес или ожирение, у которых уровень этого холестерина традиционно повышен.
MedikForum.ru вчера в 09:27
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Армия и оружие

В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 19:44
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Car.ru 28 октября в 06:21
Общество

Кому из знаков Зодиака 29 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

29 октября звезды сулят Овнам большой прорыв. Ваша огненная энергия поможет разрешить любую задачу и реализовать задуманное.
SM News 28 октября в 00:25
Политика

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru 19:28
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия вчера в 11:54
Общество

Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета 20:15
Политика

Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
Газета.Ru 28 октября в 16:51
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
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Caviar выпустил новый корпус для iPhone 11 Pro «солнечного» дизайна

Sostav.ru 10:10
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Назвали рублевые цены полноприводных Peugeot и Citroen

Тарантас Ньюс 06:31
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