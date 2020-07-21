Происшествия

РБКРБКВ городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка

Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону. По предварительным данным, в зоне подтопления оказались около 200 домов и несколько административных зданий.
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с чего всё началось
В городе Нижние Серги (Свердловская область) из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте
 МЧС по региону во вторник, 21 июля.
Известиявчера в 18:28

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URA.Ru00:21

В Нижних Сергах из-за наводнения введён режим ЧС

REGNUMвчера в 22:53

В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка

РИА Новостивчера в 16:59

В Нижних Сергах ввели режим ЧС из-за потопа

РЕН ТВвчера в 17:46

На Урале затопило целый город: 10 самых эпичных видео

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Znak.comвчера в 20:56

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

ТАССвчера в 16:35
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
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Общество

Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes

В тройку богатейших людей мире вошли лидер компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в189 миллиардов долларов, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов и создатель Microsoft Билл Гейтс с его 113,4 миллиарда долларов.
ТК Звезда вчера в 22:03
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Армия и оружие

Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова.
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

АБН вчера в 17:40
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Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM вчера в 05:03
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Политика

Силуанов: имидж России не пострадал от обвинений в хакерских атаках

Напомним, Россию в хакерских атаках обвиняют США, Германия и другие страны.
Коммерсантъ вчера в 23:31
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Футбол

ФК «Краснодар» расторг контракт с вратарем Крицюком

Футбольный клуб "Краснодар" и вратарь Станислав Крицюк досрочно расторгли соглашение.
Интерфакс-Спорт вчера в 12:32
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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Общество

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК вчера в 08:38
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Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском вчера в 14:20
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Общество

В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим

Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM вчера в 09:27
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Политика

Болтон заявил о неспособности Трампа вести диалог с Путиным на равных

Президент США Дональд Трамп недостаточно подготовлен для того, чтобы вести на равных переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 00:13
Политика

Украина вышла из Минских соглашений: Россия может начать операцию

Т. е. — никогда, что означает односторонний выход Украины из Минских соглашений.
Rusvesna.su вчера в 23:00
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Происшествия

В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД

RT на русском вчера в 17:15
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Общество

Названа выигравшая от коронавируса страна

Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия вчера в 18:37
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Происшествия

Режим ЧС ввели в Первомайском районе Оренбуржья из-за лесного пожара

Известия вчера в 15:16
Происшествия

Следователи проверят информацию о вырубке леса под коттеджи в Барнауле

Ранее в Сети появилась информация о незаконном выделении участков под строительство коттеджей, что привело к вырубке лесного массива.
АМИТЕЛ вчера в 23:46
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Армия и оружие

Су-24М в Крыму получили «сирийские» прицельные комплексы

Бомардировщики Су-24М Морской авиации Черноморского флота получат прицельно-навигационные комплексы "Гефест".
Утро.ru вчера в 05:49
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Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости вчера в 09:01
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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия вчера в 13:40
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Общество

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 15:03
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Культура

Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября

Агентство Москва вчера в 06:43
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Шоу-бизнес

Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.
Lenta.ru вчера в 21:00
2
Общество

35 выпускников в Кузбассе сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

REGNUM 00:14
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Политика

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Известия 00:20
Авто

Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке

Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
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