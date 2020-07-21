с чего всё началось

Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону. По предварительным данным, в зоне подтопления оказались около 200 домов и несколько административных зданий.

В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка

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