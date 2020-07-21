Происшествия
РБКВ городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка
Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону. По предварительным данным, в зоне подтопления оказались около 200 домов и несколько административных зданий.
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с чего всё началось
В городе Нижние Серги (Свердловская область) из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте МЧС по региону во вторник, 21 июля.Известиявчера в 18:28
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В МЧС рассказали о ликвидации последствий сильного потопа в Нижних Сергах на Урале
Znak.comвчера в 20:56
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Общество
Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes
В тройку богатейших людей мире вошли лидер компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в189 миллиардов долларов, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов и создатель Microsoft Билл Гейтс с его 113,4 миллиарда долларов.
ТК Звезда вчера в 22:03
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса
Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова.
Lenta.ru 00:24
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM вчера в 05:03
Политика
Силуанов: имидж России не пострадал от обвинений в хакерских атаках
Напомним, Россию в хакерских атаках обвиняют США, Германия и другие страны.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с вратарем Крицюком
Футбольный клуб "Краснодар" и вратарь Станислав Крицюк досрочно расторгли соглашение.
Интерфакс-Спорт вчера в 12:32
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК вчера в 08:38
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском вчера в 14:20
Общество
В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим
Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM вчера в 09:27
Политика
Болтон заявил о неспособности Трампа вести диалог с Путиным на равных
Президент США Дональд Трамп недостаточно подготовлен для того, чтобы вести на равных переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 00:13
Политика
Украина вышла из Минских соглашений: Россия может начать операцию
Т. е. — никогда, что означает односторонний выход Украины из Минских соглашений.
Rusvesna.su вчера в 23:00
Происшествия
В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
RT на русском вчера в 17:15
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия вчера в 18:37
Происшествия
Режим ЧС ввели в Первомайском районе Оренбуржья из-за лесного пожара
Известия вчера в 15:16
Происшествия
Следователи проверят информацию о вырубке леса под коттеджи в Барнауле
Ранее в Сети появилась информация о незаконном выделении участков под строительство коттеджей, что привело к вырубке лесного массива.
АМИТЕЛ вчера в 23:46
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Армия и оружие
Су-24М в Крыму получили «сирийские» прицельные комплексы
Бомардировщики Су-24М Морской авиации Черноморского флота получат прицельно-навигационные комплексы "Гефест".
Утро.ru вчера в 05:49
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости вчера в 09:01
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия вчера в 13:40
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 15:03
Культура
Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября
Агентство Москва вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес
Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.
Lenta.ru вчера в 21:00
Политика
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Известия 00:20
Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 08:35