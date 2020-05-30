Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает в субботу, что в городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Как заявили "Интерфаксу" в НАК, в ходе КТО в Ингушетии блокирована группа бандитов.
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Активная фаза боестолкновения в зоне КТО в Сунже завершена

ТАСС09:59

В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков

Интерфакс08:55

В Сунже в ходе КТО блокировали группу бандитов

RT на русском08:55

В Ингушетии силовики в ходе спецоперации блокировали группу боевиков

РБК09:21

Силовики блокировали группу бандитов во время КТО в Сунже

Известия08:57

Режим КТО введен в городе Сунже в Ингушетии

Коммерсантъ08:43

В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу бандитов

РИА Новости09:39
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

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Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
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Футбол

Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

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Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
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Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
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Реаниматолог-анестезиолог центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ридван Абдураманов, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининграде, сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
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Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»

Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
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По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
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Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
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США накрыла самая мощная волна банкротств с 2009 года

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Происшествия

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В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
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Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
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Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

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Оставшийся в нищете Тарзан нашел работу «по специальности»

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Народный артист России Юльен Балмусов умер от коронавируса

Старейший артист Российского академического Молодежного театра (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.
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Город в России
Город в Республике Ингушетия Российской Федерации. Административный центр Сунженского района Ингушетии.
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