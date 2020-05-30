Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает в субботу, что в городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Как заявили "Интерфаксу" в НАК, в ходе КТО в Ингушетии блокирована группа бандитов.

В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6,2K

Футбол Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.

Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 814

Футбол Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.

Технологии Вышло крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. 424

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,4K

Общество Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки. 18

Здоровье В Калининграде умер врач-анестезиолог, заразившийся коронавирусом Реаниматолог-анестезиолог центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ридван Абдураманов, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининграде, сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Александр Кравченко. 20

Кино Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала» Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».

Игры На Switch состоялся релиз сборников BioShock, XCOM 2 и Borderlands Комплекты BioShock: The Collection, XCOM 2 Collection и Borderlands Legendary Collection включают не только базовые игры, но и дополнения для них.

Шоу-бизнес Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.

Политика Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек. 481

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 565

Космос В Китае запустили два экспериментальных спутника Чэнду, Китай, 30 мая 2020, 08:58 — REGNUM С китайского космодрома «Сичан» стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-11» с двумя экспериментальными спутниками.

Происшествия Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.