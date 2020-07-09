Экономика
REGNUMВ горсовете Кемерова рассказали об изменении тарифов ЖКХ
В горсовете подчеркнули, что в результате перерасчёта оплата услуг в этот период не изменится — рост составит 0%. «Также в ходе заседания было принято решение об увеличении оплаты населением тарифов ресурсоснабжающих организаций с 1 сентября по 31 декабря 2020 на 15%», — уточнили в совете депутатов.
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«Заморозить» не удалось. Сколько будем платить за коммуналку?
Аргументы и Факты - Ставропольвчера в 11:19
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Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru вчера в 05:03
Футбол
Дзюба выложил коллаж с собой, Кокориным и опечаленным Азмуном
Форвард «Зенита» Артем Дзюба продолжает шутить в инстаграме.
Sports.ru 12:45
Спорт
Сборная России по гандболу получила wild card на ЧМ-2021 в Египте
Международная федерация гандбола назвала две команды, которые получили wild card на чемпионат мира 2021 года.
Metaratings 14:20
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
Наука
Учёные выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител
Учёные Университетской клиники Кёльна и Германского центра исследований инфекций совместно с коллегами из Израиля выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител.
RT на русском 12:34
Технологии
Дуров призвал обязать Apple предустанавливать альтернативы AppStore
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал законодательно обязать корпорацию Apple предоставить пользователям возможность устанавливать приложения не только через магазин AppStore.
Газета.Ru 11:41
Политика
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
В июне 2020 года в Петербурге смертность выросла на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Питерские заметки 14:13
Политика
Бутина допустила переход беспорядков в США в гражданскую войну
Победа президента США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах может привести к гражданской войне.
Телеканал 360° 14:19
Армия и оружие
Британское издание заявило о сделанном России «военном предупреждении»
Британия приняла участие в военных учениях НАТО и направила туда свою атомную подводную лодку HMS Trenchant, чтобы дать России предупредительный сигнал.
Газета.Ru 12:21
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Политика
Spiegel: министры Германии отказались участвовать в саммите G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава немецкого министерства финансов Олаф Шольц отказались от участия в министерской встрече в рамках саммита G7, проведение которой планировалось 29 июля в Вашингтоне, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Газета.Ru 12:47
Гаджеты
Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как
Следующим поколением настольных процессоров Intel станут чипы семейства Rocket Lake-S.
3DNews 12:55
Общество
В России запустят в производство не менее 3–4 вакцин от коронавируса
В России, как ожидается, до промышленного производства дойдет как минимум 3–4 вакцины от коронавируса, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 13:52
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Общество
В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля
В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля Эти данные предварительные.
MySLO.ru 08:41
Киберспорт
Над какими 8 играми работала Valve, прежде чем выпустить Half-Life: Alyx?
Для проекта даже отсканировали внешность Фрэнка Шелдона, внешность которого использовали для образа G-Man в Half-Life 2. Проект отменили из-за сырости движка.
Игромания.ру 13:52
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
Политика
Глава Пентагона не получал докладов о «сговоре» России с талибами
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не получал докладов о "вознаграждении", которое якобы выплачивала Россия афганским талибам за нападения на американских солдат.
РИА Новости 14:04
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит шесть камер
Деловое.ТВ 09:59