Экономика

REGNUMREGNUMВ горсовете Кемерова рассказали об изменении тарифов ЖКХ

В горсовете подчеркнули, что в результате перерасчёта оплата услуг в этот период не изменится — рост составит 0%. «Также в ходе заседания было принято решение об увеличении оплаты населением тарифов ресурсоснабжающих организаций с 1 сентября по 31 декабря 2020 на 15%», — уточнили в совете депутатов.
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Тарифы ЖКХ взлетели на 186%: население не сможет их оплачивать

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Бутина допустила переход беспорядков в США в гражданскую войну

Победа президента США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах может привести к гражданской войне.
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Британское издание заявило о сделанном России «военном предупреждении»

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Над какими 8 играми работала Valve, прежде чем выпустить Half-Life: Alyx?

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