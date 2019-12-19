Экономика
Украина.руГончарук рассказал, почему приостановлены выплаты казначейства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что временное приостановление выплат казначейства не коснется соцвыплат.
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Политика
Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Политика
Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции не стал признавать, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми, но и не опроверг это заявление.
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России.
Политика
Путин рассказал о будущем пенсий в России
Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о дальнейшем повышении пенсионного возраста и об индексации пенсий после 2024 года.
Спорт
Глава ПКР Лукин прокомментировал решение РУСАДА оспорить санкции WADA
Политика
В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России
В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Политика
В Германии начались переговоры о транзите газа
В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.
Общество
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Общество
Путин прокомментировал дело о задержании Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о ходе дела о задержании журналиста Ивана Голунова.
Политика
Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента
Президент России Владимир Путин допустил возможность отмены оговорки "подряд" в статье Конституции о президентских сроках.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Общество
В России изменятся правила выхода на пенсию
В 2020 году в России изменятся правила выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой, согласно которой был увеличен возраст выхода на пенсию.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Здоровье
Педиатр назвала продукты, которыми нельзя кормить младенцев
Врач-педиатр Татьяна Буцкая перечислила продукты, которыми категорически нельзя кормить младенцев. Младенца нельзя кормить сухим молоком.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Кино
«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис
Общество
«Автодор» подал иск почти на 5,4 млрд рублей к «дочке» Crocus Group
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") подала иск на 5,393 млрд рублей к "Крокус Интернэшнл", которая входит в состав девелоперского холдинга Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Политика
Путин пообещал разобраться с проблемами ветеранов ВОВ на Кубани
С вопросом о положении ветеранов ВОВ на Кубани обратился журналист Сергей Комков.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Авто
«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции
Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
Политика
Комитет американского Сената одобрил «санкции из ада» против России
Комитет по иностранным делам американского Сената сегодня одобрил крупный пакет санкций против России, известный как "санкции из ада", который, в том числе, обязывает президента Дональда Трампа ввести ограничения против суверенного долга РФ.
Происшествия
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Авто
Honda представит автономный концепт Honda Augmented Driving Concept
Как и любой футуристический концепт-кар в наши дни, Augmented Driving Concept обладает автопилотом.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
Технологии
Самый большой самолет в мире могут превратить в носитель гиперзвукового оружия
С учетом размаха крыльев разработанный компанией Scaled Composites самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351 можно назвать самым большим на земле (или как минимум «самым широким»).
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Политика
Путин рассказал, как пополнять население мигрантами
Чиновники отбирают одних кандидатов на проживание в стране и отказывают другим. В России нужен аналогичный подход.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.