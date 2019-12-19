Экономика

Украина.руУкраина.руГончарук рассказал, почему приостановлены выплаты казначейства

1 фото
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что временное приостановление выплат казначейства не коснется соцвыплат.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Ситуация абсолютно под контролем»: Гончарук объяснил «внутренний дефолт»

REGNUM08:43

В госбюджете Украины закончились деньги

Expert.ru05:03

Гончарук рассказал, почему приостановлены выплаты казначейства

Украина.ру07:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика

Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Политика

Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции не стал признавать, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми, но и не опроверг это заявление.
Ведомости 09:04
Политика

Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России.
Lenta.ru 06:47
Политика

Путин рассказал о будущем пенсий в России

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о дальнейшем повышении пенсионного возраста и об индексации пенсий после 2024 года.
Lenta.ru 08:52
Спорт

Глава ПКР Лукин прокомментировал решение РУСАДА оспорить санкции WADA

RT на русском 07:22
Политика

В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Газета.Ru 06:42
Политика

В Германии начались переговоры о транзите газа

В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.
RT на русском 06:29
Общество

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Lenta.ru 07:33
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Газета.Ru 08:35
Общество

Путин прокомментировал дело о задержании Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о ходе дела о задержании журналиста Ивана Голунова.
РЕН ТВ 05:42
Политика

Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента

Президент России Владимир Путин допустил возможность отмены оговорки "подряд" в статье Конституции о президентских сроках.
РИА Новости 07:12
Авто

Opel возобновила продажи в России

Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Давыдов.Индекс 16 декабря в 11:02
Общество

В России изменятся правила выхода на пенсию

В 2020 году в России изменятся правила выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой, согласно которой был увеличен возраст выхода на пенсию.
9111.ru 04:06
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Здоровье

Педиатр назвала продукты, которыми нельзя кормить младенцев

Врач-педиатр Татьяна Буцкая перечислила продукты, которыми категорически нельзя кормить младенцев. Младенца нельзя кормить сухим молоком.
Shraibikus News 08:05
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета вчера в 00:41
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Газета.Ru 08:05
Общество

«Автодор» подал иск почти на 5,4 млрд рублей к «дочке» Crocus Group

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") подала иск на 5,393 млрд рублей к "Крокус Интернэшнл", которая входит в состав девелоперского холдинга Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
ТАСС 17 декабря в 14:29
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Политика

Путин пообещал разобраться с проблемами ветеранов ВОВ на Кубани

С вопросом о положении ветеранов ВОВ на Кубани обратился журналист Сергей Комков.
Россия.Кубань 07:50
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт вчера в 18:04
Авто

«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции

Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
SpeedMe 04:05
Политика

Комитет американского Сената одобрил «санкции из ада» против России

Комитет по иностранным делам американского Сената сегодня одобрил крупный пакет санкций против России, известный как "санкции из ада", который, в том числе, обязывает президента Дональда Трампа ввести ограничения против суверенного долга РФ.
Вестник Кавказа вчера в 12:17
Происшествия

Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»

В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
РИА Новости 07:39
Авто

Honda представит автономный концепт Honda Augmented Driving Concept

Как и любой футуристический концепт-кар в наши дни, Augmented Driving Concept обладает автопилотом.
SpeedMe 01:22
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
Технологии

Самый большой самолет в мире могут превратить в носитель гиперзвукового оружия

С учетом размаха крыльев разработанный компанией Scaled Composites самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351 можно назвать самым большим на земле (или как минимум «самым широким»).
Naked Science 06:55
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Политика

Путин рассказал, как пополнять население мигрантами

Чиновники отбирают одних кандидатов на проживание в стране и отказывают другим. В России нужен аналогичный подход.
REGNUM 07:06
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.
Военное дело 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное