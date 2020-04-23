Коронавирус

Военное обозрениеВоенное обозрениеРазведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса

Маккарти, возглавляющая Бюро разведки и исследований (INR) Госдепа США, выступая на брифинге, сообщила, что INR не обнаружила свидетельств искусственного происхождения коронавируса.
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В Госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19

РБК01:45

Госдеп не нашел доказательств искусственного происхождения COVID-19

РЕН ТВ00:40

Разведка США не нашла доказательств искусственного происхождения COVID-19

Известиявчера в 23:44

Американская разведка не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 23:40

Разведка США не нашла доказательств искусственного происхождения SARS-CoV-2

REGNUM01:01

В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19

РИА Новостивчера в 23:27

Разведка США не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса

ТАССвчера в 22:35
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Футбол

«Ньюкасл» может купить Кавани, Мертенса и Виллиана

По информации издания, «Ньюкасл» планирует серьёзно усилить состав и следит за нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом и полузащитником «Челси» Виллианом.
REGNUM 03:58
Кино

В США скончалась актриса Ширли Найт

Известия вчера в 18:28
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Здоровье

В российской клинике начали применять новый способ лечения COVID-19

Новый способ лечения COVID-19 начали применять в российской клинике — Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Lenta.ru 03:25
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Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Хоккей

Знаменитый хоккеист Мальцев находится в искусственной коме

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею 71-летний Александр Мальцев находится в искусственной коме.
News.ru 02:36
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Происшествия

Полицейских Миасса изолировали из-за коронавируса

Содействие полицейским Миасса в охране общественного порядка оказывают коллеги из ближайших территориальных органов внутренних дел и главного управления МВД России по Челябинской области.
NewsMiass.ru 03:08
Происшествия

В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
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Финансы

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

В марте вклады физических лиц в российских банкахсократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.
Интерфакс 04:10
Экономика

Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

Китайская компания Chinaoil возглавила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам 2019 года — и по общей сумме контрактов, и по физическим объемам поставок: 39,7 млн т на $18,3 млрд.
Forbes 01:19
Общество

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

РБК 00:30
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Здоровье

Минздрав Украины: страна может остаться без новых врачей из-за реформы

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из-за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, кроме того, он считает, что страна вскоре может остаться без новых докторов.
РИА Новости 03:41
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
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Общество

Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности

В Москве за последние сутки выявлено 1 959 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 33 940, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в четверг.
Интерфакс 03:48
1
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:37
6
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Шоу-бизнес

Ивлеева разделась перед Тимати и нарисовала картину грудью

Во время шоу "Прямой карантин" блогерша Анастасия Ивлеева разделась перед рэпером Тимати. Таким образом она выполнила задания шоу.
Neva.Today 01:20
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Здоровье

Россиян предупредили о заражении коронавирусом при промывании носа

Аплетаева порекомендовала россиянам не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке.
URA.Ru вчера в 18:09
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Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Вести.Ru вчера в 18:36
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Гаджеты

Ускоритель EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming стоит $1450

Компания EVGA начала продажи графического ускорителя GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming, предназначенного для применения в составе мощных игровых компьютеров.
3DNews 00:43
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
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Шоу-бизнес

Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану

Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru вчера в 08:09
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Здоровье

В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:44
4
Здоровье

Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд

Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд. 21 апреля сообщалось о 5642 заболевших.
РБК 04:03
6
Общество

Азаров рассказал о мерах поддержки жителей Самарской области

Самара, 23 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Некоторым категориям граждан выплатят по пять тысяч рублей в Самарской области.
REGNUM 01:37
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