Коронавирус
Военное обозрениеРазведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса
Маккарти, возглавляющая Бюро разведки и исследований (INR) Госдепа США, выступая на брифинге, сообщила, что INR не обнаружила свидетельств искусственного происхождения коронавируса.
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Американская разведка не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 23:40
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Футбол
«Ньюкасл» может купить Кавани, Мертенса и Виллиана
По информации издания, «Ньюкасл» планирует серьёзно усилить состав и следит за нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом и полузащитником «Челси» Виллианом.
REGNUM 03:58
Кино
В США скончалась актриса Ширли Найт
Известия вчера в 18:28
Здоровье
В российской клинике начали применять новый способ лечения COVID-19
Новый способ лечения COVID-19 начали применять в российской клинике — Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Lenta.ru 03:25
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Хоккей
Знаменитый хоккеист Мальцев находится в искусственной коме
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею 71-летний Александр Мальцев находится в искусственной коме.
News.ru 02:36
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Происшествия
Полицейских Миасса изолировали из-за коронавируса
Содействие полицейским Миасса в охране общественного порядка оказывают коллеги из ближайших территориальных органов внутренних дел и главного управления МВД России по Челябинской области.
NewsMiass.ru 03:08
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Финансы
Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей
В марте вклады физических лиц в российских банкахсократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.
Интерфакс 04:10
Экономика
Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти
Китайская компания Chinaoil возглавила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам 2019 года — и по общей сумме контрактов, и по физическим объемам поставок: 39,7 млн т на $18,3 млрд.
Forbes 01:19
Здоровье
Минздрав Украины: страна может остаться без новых врачей из-за реформы
Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из-за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, кроме того, он считает, что страна вскоре может остаться без новых докторов.
РИА Новости 03:41
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
Общество
Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности
В Москве за последние сутки выявлено 1 959 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 33 940, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в четверг.
Интерфакс 03:48
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:37
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Ивлеева разделась перед Тимати и нарисовала картину грудью
Во время шоу "Прямой карантин" блогерша Анастасия Ивлеева разделась перед рэпером Тимати. Таким образом она выполнила задания шоу.
Neva.Today 01:20
Здоровье
Россиян предупредили о заражении коронавирусом при промывании носа
Аплетаева порекомендовала россиянам не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке.
URA.Ru вчера в 18:09
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Вести.Ru вчера в 18:36
Гаджеты
Ускоритель EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming стоит $1450
Компания EVGA начала продажи графического ускорителя GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming, предназначенного для применения в составе мощных игровых компьютеров.
3DNews 00:43
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану
Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru вчера в 08:09
Здоровье
В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:44
Здоровье
Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд
Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд. 21 апреля сообщалось о 5642 заболевших.
РБК 04:03
Общество
Азаров рассказал о мерах поддержки жителей Самарской области
Самара, 23 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Некоторым категориям граждан выплатят по пять тысяч рублей в Самарской области.
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