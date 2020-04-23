Маккарти, возглавляющая Бюро разведки и исследований (INR) Госдепа США, выступая на брифинге, сообщила, что INR не обнаружила свидетельств искусственного происхождения коронавируса.

Футбол «Ньюкасл» может купить Кавани, Мертенса и Виллиана По информации издания, «Ньюкасл» планирует серьёзно усилить состав и следит за нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом и полузащитником «Челси» Виллианом.

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 981

Хоккей Знаменитый хоккеист Мальцев находится в искусственной коме Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею 71-летний Александр Мальцев находится в искусственной коме.

Общество В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.

Происшествия Полицейских Миасса изолировали из-за коронавируса Содействие полицейским Миасса в охране общественного порядка оказывают коллеги из ближайших территориальных органов внутренних дел и главного управления МВД России по Челябинской области.

Финансы Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей В марте вклады физических лиц в российских банкахсократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.

Экономика Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти Китайская компания Chinaoil возглавила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам 2019 года — и по общей сумме контрактов, и по физическим объемам поставок: 39,7 млн т на $18,3 млрд.

Здоровье Минздрав Украины: страна может остаться без новых врачей из-за реформы Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из-за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, кроме того, он считает, что страна вскоре может остаться без новых докторов.

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 1,8K

Общество Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности В Москве за последние сутки выявлено 1 959 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 33 940, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в четверг. 1

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 4,4K

Здоровье Россиян предупредили о заражении коронавирусом при промывании носа Аплетаева порекомендовала россиянам не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке. 11

Гаджеты Ускоритель EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming стоит $1450 Компания EVGA начала продажи графического ускорителя GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming, предназначенного для применения в составе мощных игровых компьютеров.

Общество Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута. 1,1K

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 14K