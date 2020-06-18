Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили «Известиям» в Минобороны России.
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Доброволец рассказал о первой прививке российской вакциной от COVID-19

Lenta.ru08:47

Первым 18 военнослужащим-добровольцам ввели вакцину от коронавируса — видео

RT на русском08:21

Видео: Первым добровольцам ввели вакцину от COVID-19

Российская газета06:58

В России начались испытания вакцины от коронавируса

РИА Новости07:06

Минобороны: Вакцину против коронавируса ввели первым 18 добровольцам

Daily Storm07:26

Вакцина против COVID-19 введена первым 18 добровольцам

Накануне.Ru06:35

Первые испытания вакцины от COVID в России на людях: В Минобороны сообщили о реакции

Царьград06:30
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В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина

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Политика

Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
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Общество

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Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
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Здоровье

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили в России

Министерство обороны РФ сообщило о старте клинических испытаний вакцины против коронавируса.
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Политика

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Происшествия

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Общество

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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

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Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву

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В Минздраве Украины призвали носить маски

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