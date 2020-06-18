Коронавирус
ИзвестияВ госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили «Известиям» в Минобороны России.
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с чего всё началось
Таким образом, оборонное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи официально приступили к клиническим испытаниям российского препарата для профилактики COVID-19, которые 16 июня одобрило Министерство здравоохранения.РИА Новости07:06
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Мужчина упал с крыши дома в Луговом и разбился
Мертвого мужчину нашли сегодня, 19 июня, на улице в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска).
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Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
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В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
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Коммерсантъ 18:04
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«Челси» объявил о трансфере Вернера
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Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
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Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
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РБК 09:07
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Политика
Путин напомнил о причинах Второй мировой войны
Москва, 18 июня 2020, 22:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил о причинах Второй мировой войны в своей статье, приуроченной к 75-летию Победы, опубликованной 18 июня в The National Interest.
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Здоровье
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Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
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Певец Шура похудел на 25 килограммов ради отцовства
Директор клиники, где лечится Шура, заявил, что на данный момент певец весит 85 килограммов, но собирается избавиться еще от пяти.
Uznayvse.ru 05:36
Происшествия
Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
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Lenta.ru 07:07
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Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения.
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Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Политика
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Идея продать самого известного «жильца» Красной площади возникла у политика после того, как французский предприниматель Стефан Дитенген предложил продать известную картину «Мона Лиза» за 50 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потери от коронавируса во Франции.
ИноСМИ 19:17
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Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»
Надежд на трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту» становится все меньше.
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Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
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Экономика
Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа
Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
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ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан
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