Таким образом, оборонное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи официально приступили к клиническим испытаниям российского препарата для профилактики COVID-19, которые 16 июня одобрило Министерство здравоохранения.

с чего всё началось

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили «Известиям» в Минобороны России.

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Общество PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих. 76

Происшествия Мужчина упал с крыши дома в Луговом и разбился Мертвого мужчину нашли сегодня, 19 июня, на улице в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска).

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 1,3K

Политика Трамп объяснил, почему США выведут часть войск из Германии Американский лидер отметил, что США "сокращают численность войск в Германии, потому что они обходятся очень дорого", а германская сторона "задерживает платежи в НАТО".

Здоровье Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления. 62

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову. 813

Политика Путин напомнил о причинах Второй мировой войны Москва, 18 июня 2020, 22:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил о причинах Второй мировой войны в своей статье, приуроченной к 75-летию Победы, опубликованной 18 июня в The National Interest. 1,7K

Шоу-бизнес Певец Шура похудел на 25 килограммов ради отцовства Директор клиники, где лечится Шура, заявил, что на данный момент певец весит 85 килограммов, но собирается избавиться еще от пяти.

Происшествия Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали. 85

Футбол Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения.

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,9K

Происшествия В деле Ефремова сменится адвокат В деле о расследовании ДТП с участием Михаила Ефремова может смениться потерпевший, сообщает «Московской комсомолец» со ссылкой на друга семьи погибшего Сергея Захарова. 161

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 20

Общество У Назарбаева обнаружили коронавирус У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба. 629