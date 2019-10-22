Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиВ гостях у Роналду: «Ювентус» примет «Локомотив» в Лиге чемпионов

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 22 октября
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
В параллельном матче группы мадридский "Атлетико" примет леверкузенский "Байер". История встреч В еврокубках "Локомотив" встречался с "Ювентусом" в сезоне-1993 / 94.
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В гостях у Роналду: «Ювентус» примет «Локомотив» в Лиге чемпионов

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