Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Происшествия В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.

Общество Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.

Финансы Что задумали евро и доллар: курс валют на четверг Какие сюрпризы готовят евро и доллар в октябре >>> Что касается остальных валют, то в небольшом минусе в четверг окажется российский рубль, который опустится 0,2717 лея, украинская гривна подешевеет - до 0,6957 лея, румынский лей - до 4,057 в пересчете на нацвалюту.

Политика Медведев ответил американскому министру Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова министра торговли США Уилбура Росса о рисках вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.

Политика Байден угрожает Путину и просит денег на свою избирательную компанию Джозеф Байден выступил с обращением к американским избирателям, в котором в очередной раз обвинил Владимира Путина во вмешательстве в избирательный процесс в США и агрессии в адрес стран Восточной Европы.

Футбол Комбаров назвал Сталина культовым вождем Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождем. Об этом сообщает "Чемпионат.com".