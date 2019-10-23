Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Локомотив» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом»

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 22 октября
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Тренерский штаб московского «Локомотива» огласил состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
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