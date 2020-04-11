Два рейса из Сеула включены в график вывозных рейсов на 12 апреля. Авиакомпания "Аврора" доставит во Владивосток и Хабаровск около 250 человек, сообщает пресс-служба Росавиации. 12 апреля из Бангкока в Красноярск авиакомпанией "Уральские авиалинии" в Россию вернутся 200 россиян.

В график вывозных рейсов на 12 апреля включили два рейса из Сеула

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