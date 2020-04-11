Коронавирус

Москва 24Москва 24В график вывозных рейсов на 12 апреля включили два рейса из Сеула

Два рейса из Сеула включены в график вывозных рейсов на 12 апреля. Авиакомпания "Аврора" доставит во Владивосток и Хабаровск около 250 человек, сообщает пресс-служба Росавиации. 12 апреля из Бангкока в Красноярск авиакомпанией "Уральские авиалинии" в Россию вернутся 200 россиян.
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Рейсы в регионы включили в график вывозных чартеров на 12 апреля

Известиявчера в 12:31
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За последние сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусом, всего в РФ зафиксировано 2186 новых случаев.
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