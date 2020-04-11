Коронавирус
Москва 24В график вывозных рейсов на 12 апреля включили два рейса из Сеула
Два рейса из Сеула включены в график вывозных рейсов на 12 апреля. Авиакомпания "Аврора" доставит во Владивосток и Хабаровск около 250 человек, сообщает пресс-служба Росавиации. 12 апреля из Бангкока в Красноярск авиакомпанией "Уральские авиалинии" в Россию вернутся 200 россиян.
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Застрявших в Сеуле приморцев начали регистрировать на рейс во Владивосток
КП - Владивостоквчера в 22:24
Вечером 12 апреля во Владивосток прибудет долгожданный рейс из Сеула
Владивосток-Новостивчера в 22:18
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В России за сутки умерли 24 человека с коронавирусом
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В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
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RT на русском 03:01
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На Кубани зарегистрировали 31 новый случай коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки выявили 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, такие данные приводит региональный оперативный штаб.
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Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
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Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
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В Хабаровском крае с двенадцатого апреля введут в одном из сел режим карантина.
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За последние сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусом, всего в РФ зафиксировано 2186 новых случаев.
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