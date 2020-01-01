По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».

с чего всё началось

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева.

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

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