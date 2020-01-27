Формулировка в части индексации пенсий написана таким образом, чтобы ничего не менять по работающим пенсионерам, сказал источник РБК, знакомый с ходом разработки проекта президентского закона о внесении поправок в Конституцию.

с чего всё началось

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева.

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

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