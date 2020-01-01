Общество
REGNUMВ группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева.
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Новости за ночь: Индексацию пенсий работающим пенсионерам не пропишут в Конституции
Национальная служба новостейвчера в 23:11
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