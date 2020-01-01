Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева.

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Хоккей Тренер «Авангарда»-2010 Николаев избивал детей клюшкой по голове В Сети выложили ролик, на котором, предположительно, тренер детской команды "Авангард", в которую входят игроки 2010 года рождения, Игорь Николаев жестоко обращается с юными воспитанниками во время тренировок.

Общество Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.

Политика Премьер-министр Нидерландов извинился за Холокост Во время выступления на церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста в Амстердаме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за действия правительства страны во время Второй мировой войны, 26 января сообщает Dutch News.

Культура Названы наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети» По информации Первого канала, приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших в ее адрес анкет, отобрала для кастинга около 800 претендентов, а к первому этапу конкурса - так называемым «слепым прослушиваниям» - допустила 110 вокалистов, в том числе тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году.

Политика Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Экономика Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского министерства культуры и туризма.

Гаджеты WhatsApp через неделю отключится на старых смартфонах С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.

Культура Шнуров хочет продюсировать других артистов Музыкант Сергей Шнуров не исключает, что займется продюсирование после роспуска группировки «Ленинград».