Общество
РБКВ группе по Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам
По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».
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Индексацию работающим пенсионерам закрепят в Конституции: почему это не сделали раньше
Московский Комсомолец11:15
Поправки в конституцию закрепят индексацию пенсий работающих пенсионеров
Евразия Daily23 января в 17:30
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Новый зампред правительства России Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил начать всероссийскую программу реновации жилья: «Я считаю, что реновацию необходимо развивать по всей стране, надо начинать отрабатывать проект с крупных городов».
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Генпрокуратура может увеличить сумму заявленного иска в 3,2 миллиарда рублей к осужденному экс-мэру города Игорю Пушкареву и его предполагаемым соучастникам, сообщил на заседании по рассмотрению иска в Советском районном суде Владивостока представитель ГП.
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По данным Роспотребнадзора, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
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В Уфе распродают арестованные автомобили
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