По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».

с чего всё началось

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

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