Общество

RT на русскомRT на русскомВ группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Читать в источнике
Комментировать1572
с чего всё началось

В группе по Конституции пояснили поправку президента об индексации пенсий

По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».
РБКвчера в 15:59

Подробнее о событии

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

RT на русском00:36

Поправки в Конституцию не гарантируют индексацию пенсии работающим пенсионерам

Коммерсантъ01:28

Рабочая группа по Конституции разъяснила поправку о повышении пенсий

Московский Комсомолец02:27

В группе по Конституции объяснили, являются ли поправки гарантией индексации пенсий

URA.Ru01:05

Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии

REGNUM06:02

В группе по Конституции пояснили поправку президента об индексации пенсий

РБКвчера в 15:59

Индексация пенсии и МРОТ стали в КЧР темами обсуждения поправок в Конституцию

ТАССвчера в 10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Коммерсантъ 07:50
Общество

В Харькове радикалы сорвали митинг в защиту русского языка

REGNUM 07:42
Происшествия

На кладбище в Подмосковье нашли мёртвой мать двоих детей

REGNUM 04:26
Происшествия

Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

Вести.Ru 07:02
Общество

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Китай

«Уральские авиалинии» приостановила рейсы на остров Хайнань до нормализации эпидемиологической обстановки в Китае, сообщает авиакомпания.
Ведомости 07:25
Политика

Президент Польши о России: все исторические сомнения разрешены

Российская и польская стороны, судя по всему, разрешили все сомнения по истории Второй мировой войны, полагает президент Польши Анджей Дуда.
REGNUM 07:31
Политика

Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
РБК 07:39
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс 06:28
Политика

Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Известия 07:29
Политика

В Кремле прокомментировали угрозу распространения коронавируса в РФ

В Кремле не сомневаются, что в России предприняты все необходимые меры предосторожности в связи с угрозой китайского коронавируса.
Национальная служба новостей 05:58
Общество

В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ

Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.
Expert.ru 07:18
Общество

Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

Объявлены предварительные результаты вскрытия скончавшегося 26 января протоиерея Всеволода Чаплина, позволяющие судить о причине смерти религиозного деятеля.
Ридус 07:37
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Происшествия

Найдена мать детей, которых отец бросил в Шереметьеве

Вести.Ru 00:47
Политика

Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО

Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:52
Происшествия

В «Шереметьево» проверяют пассажира с подозрением на коронавирус

Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
BFM.ru 07:22
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета 05:13
Общество

Власти Китая: коронавирус ускорился

Власти Китая сообщили о том, что коронавирус ускорился. Число заболевших растет ежедневно, а сам он начал мутировать.
Твой Континент 03:27
Происшествия

Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей

В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Газета.Ru 07:27
Политика

Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании

РБК 05:51
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru вчера в 15:01
Энергетика

Глава BP назвал прошедшим время нефти по $100 за баррель

Глава нефтегазовой компании BP Роберт Дадли считает, что времена, когда баррель нефти стоил $100, прошли навсегда.
РБК 02:48
Здоровье

Все школы Саратова закрываются на карантин

С завтрашнего дня все школы Саратова закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.
Саратов 24 05:25
Политика

Лукашенко принял приглашение Путина посетить парад Победы в Москве

Вечерняя Москва 06:15
Общество

Роспотребнадзор оценил риск заразиться коронавирусом через посылки

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посчитала маловероятной возможность заразиться коронавирусом через контакт с предметами, например, посылками из Китая.
News.ru 06:03
Происшествия

На Ставрополье женщина продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против женщины, которая выставила на продажу своего ребенка, сообщило следственное управление по региону.
РИА Новости 04:17
Общество

«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц

Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Коммерсантъ 01:44
Общество

Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Газета.Ru 06:21
Шоу-бизнес

Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу

В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Ruposters.ru 04:05
Происшествия

Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
REGNUM 06:34
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение Конституции РФ в 2020 годуБольше новостей по теме
Главное