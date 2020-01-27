Общество
RT на русскомВ группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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с чего всё началось
По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».РБКвчера в 15:59
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