Экономика

Газета.RuГазета.RuВ группе риска оказались 38 российских банков

Согласно сведениям агентства, индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года. Однако в 2020 году в группе риска оказались 38 кредитных организаций - почти 10% отрасли. Большинство из них работают в Московском регионе.
Читать в источнике
Комментировать664
с чего всё началось

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБК05 марта в 17:00

Подробнее о событии

В АРБ прокомментировали сообщения о попадании 38 российских банков в группу риска

RT на русском06 марта в 10:26

«Остановка бизнеса»: почему ЦБ может отнять лицензию сразу у 38 банков

News.ru06 марта в 08:16

Эксперты включили в группу риска 38 российских банков

РИА Новости05 марта в 23:46

В зоне риска находятся 38 банков

Коммерсантъ05 марта в 23:53

Десятки российских банков находятся на грани дефолта

URA.Ru05 марта в 19:05

В России 38 банков попали в зону повышенного риска в 2020 году

ТАСС05 марта в 17:30

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

РБК05 марта в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Общество

В России зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в России в воскресенье опубликовал данные по новым случаям заражения в стране.
Вести.Ru 09:10
Происшествия

В Петербурге подозреваемый в убийстве школьника подросток признал вину

Говорит Москва 10:50
Армия и оружие

Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном попал на видео

Ранее в Сети появилось видео полета дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
ФАН 08:07
Происшествия

В облздраве рассказали о ситуации с коронавирусом на утро 8 марта

Ситуация под контролем, - рассказал most.tv начальник управления здравоохранения Юрий Шуршуков.
Most.tv 03:23
Футбол

Профсоюз итальянских футболистов может объявить забастовку

Глава профсоюза итальянских футболистов Дамиано Томмази готов объявить забастовку игроков, если чемпионата Италии не будет остановлен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
РИА Новости 10:37
Происшествия

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Интерфакс вчера в 11:58
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag 04:51
Политика

Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06:49
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:15
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 05:39
Происшествия

10 человек погибли в результате обрушения гостиницы в Китае

Десять человек стали жертвами при обрушении гостиницы в китайском городе Цюаньчжоу.
Известия 06:46
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM вчера в 13:20
Биатлон

Александр Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии

Этап Кубка мира по биатлону проходит в чешском Нове-Место.
Говорит Москва 04:53
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Коми

Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
ТАСС вчера в 17:22
Общество

«Победа» приостановила полеты в Италию до конца марта

Лоукостер «Победа» перестанет летать из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. Пока крайний срок ограничений датируется 31 марта.
АБН 10:04
Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Спорт

Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии

Известия 09:11
Общество

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru вчера в 06:32
Общество

Бизнесмену Тинькову в США грозит до шести лет тюрьмы

«Совершенно секретно»: Владелец «Тинькофф-банка» Олен Тиньков стал обвиняемым по двум делам в США. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Совершенно секретно 06 марта в 00:58
Культура

Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Shraibikus News 05:26
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Газета.Ru 09:01
Культура

На Сахалине прошли первые конкурсные показы фестиваля «Утро Родины»

В Южно-Сахалинске 8 марта прошли первые конкурсные показы фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро родины".
Российская газета 02:01
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингом

Журналист Дмитрий Губерниев обвинил четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в том, что из-за него у российских биатлонистов начались допинговые проблемы.
Газета.Ru 06:38
Общество

Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта

Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
Lenta.ru 05:40
Космос

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракету-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Газета.Ru вчера в 01:25
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
Политика

Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании Дня Победы

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал возможность приезда в Москву на празднование Дня Победы мировых лидеров.
Российская газета 10:45
Общество

Находившиеся на карантине в Казани туристы с Diamond Princess выписаны

Граждане России, у которых была выявлена коронавирусная инфекция на круизном лайнере Diamond Princess, выписаны после карантина в Казани.
RT на русском 04:45
Космос

Марсоход Curiosity заснял самую детальную панораму Марса

Легендарный марсоход Curiosity при помощи телеобъектива камеры Mast Camera сделал более тысячи фотоснимков поверхности Марса, которые были объединены в уникальную панораму с максимальным разрешением.
Вечерний курьер вчера в 03:10
Футбол

«Атлетик» в гостях забил четыре мяча в ворота «Вальядолида»

Встреча 27-го тура чемпионата Испании между «Вальядолидом» и «Атлетиком» завершилась победой гостей.
Матч ТВ 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное