Экономика
ИзвестияЭксперты отнесли 38 банков России к группе риска
38 российских банков находятся под угрозой возможного дефолта в 2020 году. По данным аналитиков, он затронет 9,5% действующих кредитных организаций. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».
Читать в источнике
Оценить1,8K
с чего всё началось
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).РБК05 марта в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Энергетика
Саудовская Аравия начала нефтяную войну
Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Спорт
Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии
Общество
Италия стала лидером по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Общество
В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Общество
Молодая мать из Польши рассказала о своей жизни в России
Польский блогер Анна Голембевская, переехавшая с мужем и маленьким ребенком в Москву, поделилась впечатлениями от жизни в России.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили фестиваль музыки в Лондоне
Герцог и герцогиня Сассекские продолжают свой прощальный тур по королевским мероприятиям: на этот раз Гарри и Меган посетили фестиваль музыки Mountbatten в Альберт-Холле, чтобы послушать оркестр Королевской морской пехоты Великобритании.
Здоровье
Составлен рейтинг полезности молочных продуктов
Теннис
Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Монтеррее
Украинка Элина Свитолина завоевала титул на теннисном турнире в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
Игры
Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5
Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва — Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.
Политика
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Экономика
Эксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков прокомментировал предложение Минфина по увеличению страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1
Происшествия
Дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, Ксению, подозревают в распространении запрещённых веществ, сообщают СМИ.
Финансы
Торги в Токио открылись обвалом котировок
Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Общество
Иностранные дипломаты эвакуированы из Пхеньяна во Владивосток
Транзитом через Владивосток на родину планируют вернуться дипломаты из Великобритании, Германии, Швейцарии и представители ранее приглашенных в Пхеньян делегаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипмиссии КНДР.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Общество
В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Общество
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за тумана
В связи с погодными условиями объявлен желтый уровень опасности.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.