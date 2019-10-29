Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).

с чего всё началось

Согласно сведениям агентства, индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года. Однако в 2020 году в группе риска оказались 38 кредитных организаций - почти 10% отрасли. Большинство из них работают в Московском регионе.

Политика Зеленский рассказал о переговорах с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.

Авто В Сети напомнили о минивэне Lada Kalina Как сообщают «Автоновости дня», первый показ минивэна LADA Kalina (ВАЗ-1120) состоялся в далеком 2002 году на автосалоне в Тольятти.

Здоровье В Китае обнаружили новое изменение симптомов коронавируса В Китае учёные продолжают серию исследований коронавируса COVID-19, в ходе которого были выявлены новые изменения в клинических симптомах заражения данным коронавирусом по сравнению с началом вспышки заболевания.

Общество Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.

Общество Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому В начале января в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что страховщики начнут оформлять полисы ОСАГО по-новому: на бланках серий «ННН» и «РРР».

Биатлон Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Общество Владелец итальянского клуба заразился коронавирусом Владелец клуба Серии С «Новара» Маурицио Рулло заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Наука Представители Homo erectus умели делать сложные орудия труда Ученые нашли в Эфиопии два черепа Homo erectus и несколько десятков каменных орудий труда, которым до 1,5 миллионов лет.

Армия и оружие В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.