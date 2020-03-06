В группе риска оказались 38 российских банков

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Согласно сведениям агентства, индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года. Однако в 2020 году в группе риска оказались 38 кредитных организаций - почти 10% отрасли. Большинство из них работают в Московском регионе.