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Газета.RuГазета.Ru
В группе риска оказались 38 российских банков
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Согласно сведениям агентства, индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года. Однако в 2020 году в группе риска оказались 38 кредитных организаций - почти 10% отрасли. Большинство из них работают в Московском регионе.В источнике
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С чего всё начиналось
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Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБК 5 марта в 17:00
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В России 38 банков попали в зону повышенного риска в 2020 году

ТАСС 5 марта в 17:30
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В зоне риска находятся 38 банков

Коммерсантъ 5 марта в 23:53
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Эксперты включили в группу риска 38 российских банков

РИА Новости 5 марта в 23:46
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