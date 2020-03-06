В группе риска оказались 38 российских банков
Согласно сведениям агентства, индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года. Однако в 2020 году в группе риска оказались 38 кредитных организаций - почти 10% отрасли. Большинство из них работают в Московском регионе.В источнике
С чего всё начиналось
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
Коммерсантъ 5 марта в 23:53
РИА Новости 5 марта в 23:46