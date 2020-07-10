В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.В источнике
Подробнее о событии
В интернете появился полноценный трейлер Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито
Общественная служба новостей17:02
Что мы знаем о Far Cry 6: звезда сериала «Во все тяжкие», огромный мир и камбэк Вааса
Чемпионатвчера в 11:30