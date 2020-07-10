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Российская газетаРоссийская газета

В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.В источнике
Подробнее о событии

В интернете появился полноценный трейлер Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито

Общественная служба новостей17:02

В Интернете появился трейлер игры Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»

News.ruвчера в 16:27

В Far Cry 6 появится звезда «Во все тяжкие»

Газета.Ru10 июля в 12:38

Что мы знаем о Far Cry 6: звезда сериала «Во все тяжкие», огромный мир и камбэк Вааса

Чемпионатвчера в 11:30

В Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

РИА Новости10 июля в 13:16

В сеть утёк 4-минутный синематик Far Cry 6

Игромания.рувчера в 15:00

СМИ: звезда «Во все тяжкие» станет злодеем в Far Cry 6

Телеканал 360°10 июля в 08:40
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Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров

Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьервчера в 10:04
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UFC 251: Ян встретится с Алду, Масвидаль попробует отобрать титул у Усмана

В главном событии вечера Камару Усман попытается защитить титул от Хорхе Масвидаля, а в двух других чемпионских боях россиянин Петр Ян поборется за вакантный пояс в легчайшем весе с Жозе Алду и Макс Холлоуэй встретится в реванше с Александром Волкановски.
Газета.Ruвчера в 04:06
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новостивчера в 08:26
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Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM10 июля в 08:29
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Тутберидзе и Косторная стали первыми обладателями премии ISU

Первая в истории премия Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards состоялась в онлайн-формате, победителями в различных номинациях стали заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная и двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.
РИА Новостивчера в 14:23
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В США за сутки коронавирусом заразились более 71 тыс. человек

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом на территории США за минувшие сутки превысило 71 тыс. Об этом сообщило в субботу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.
ТАСС17:34
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