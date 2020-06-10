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Актуальные НовостиВ игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Появилась информация о новом патче для игры The Last of Us Part II. Игрокам, ожидающим выход нового хита от Naughty Dog, с первого дня будет доступен фоторежим. Разработчики готовятся в скором времени выпустить The Last of Us Part II.
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