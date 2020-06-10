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Evo-rus.comВ игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
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Городской портал Новый Нижний10 июня в 14:00
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Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
Политика
Путин поздравил россиян с Днём России
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
RT на русском 06:04
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
РБК 06:12
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Политика
Путин поздравил россиян с Днем России
Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
ТАСС 06:28
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service вчера в 12:50
Экономика
Коллекторы назвали самых дисциплинированных в России заемщиков
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, кто в России наиболее дисциплинированно платит по своим займам.
Газета.Ru 01:19
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу
Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру 04:00
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Общество
«Победа» запустила распродажу билетов на июль
Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».
РБК 04:34
Политика
В ФРГ опасаются, что санкции США против «Северного потока - 2» затронут госслужбы Германии
Правительство ФРГ опасается, что новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы Германии, так или иначе связанные с проектом, а также немецкие компании.
ТАСС 06:27
Общество
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
Здоровье
В Петербурге решили ускорить тестирование на коронавирус
В силу документ вступает с 15 июня. Предполагается, что благодаря изменениям удастся ускорить проведение обследования населения.
Neva.Today 06:49
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Общество
В Мурманской области из-за обрушения моста введен режим ЧС
Режим не снимут до запуска дополнительной железнодорожной ветки в регион. Обрушение моста произошло 1 июня.
Муксун.fm 03:28
Армия и оружие
Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
Общество
В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом
За сутки число зараженных коронавирусом в РФ выросло на 8 987, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:47
Культура
Вышел трейлер новой комедии Netflix о «Евровидении»
Piter.tv вчера в 11:37
Происшествия
После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот.
RT на русском 05:24
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Общество
На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции
На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Политика
Руслан Хасбулатов: Предтечей распада СССР стал Юрий Андропов
Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, первый Съезд народных депутатов Российской Федерации принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, утвердившую приоритет Конституции РСФСР над правовыми актами СССР.
Взгляд.ру 03:00
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Здоровье
Врач дал советы о правильном потреблении воды в жару
Врач Ольга Кашубина дала советы об употреблении воды в условиях знойной летней погоды, сообщает радио Sputnik.
Русская Планета 06:02