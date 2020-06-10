Игры

Evo-rus.comEvo-rus.comВ игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
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The Last of Us Part II стала самой высокооценённой игрой года, но не всё так однозначно

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The Last of Us Part II расхвалили на Metacritic

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Игра-событие: 96 баллов The Last of Us: Part II на Metacritic

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В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

Evo-rus.com06:37

Что нужно знать о The Last of Us Part II

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Денег на рекламу не жалеть! – в стиле The Last of Us Part 2 оформили поезд метро

Городской портал Новый Нижний10 июня в 14:00
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Общество

Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
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Политика

Путин поздравил россиян с Днём России

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
RT на русском 06:04
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
1,2K
Общество

Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
РБК 06:12
Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
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Политика

Путин поздравил россиян с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
ТАСС 06:28
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
2,1K
Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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Экономика

Коллекторы назвали самых дисциплинированных в России заемщиков

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, кто в России наиболее дисциплинированно платит по своим займам.
Газета.Ru 01:19
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу

Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру 04:00
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,6K
Общество

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».
РБК 04:34
Политика

В ФРГ опасаются, что санкции США против «Северного потока - 2» затронут госслужбы Германии

Правительство ФРГ опасается, что новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы Германии, так или иначе связанные с проектом, а также немецкие компании.
ТАСС 06:27
Общество

Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
Здоровье

В Петербурге решили ускорить тестирование на коронавирус

В силу документ вступает с 15 июня. Предполагается, что благодаря изменениям удастся ускорить проведение обследования населения.
Neva.Today 06:49
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
1,6K
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости вчера в 09:18
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Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
13
Общество

В Мурманской области из-за обрушения моста введен режим ЧС

Режим не снимут до запуска дополнительной железнодорожной ветки в регион. Обрушение моста произошло 1 июня.
Муксун.fm 03:28
Армия и оружие

Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
4
Общество

В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом

За сутки число зараженных коронавирусом в РФ выросло на 8 987, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:47
Культура

Вышел трейлер новой комедии Netflix о «Евровидении»

Piter.tv вчера в 11:37
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Происшествия

После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот.
RT на русском 05:24
8
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
53
Общество

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Политика

Руслан Хасбулатов: Предтечей распада СССР стал Юрий Андропов

Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, первый Съезд народных депутатов Российской Федерации принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, утвердившую приоритет Конституции РСФСР над правовыми актами СССР.
Взгляд.ру 03:00
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,6K
Шоу-бизнес

Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком

Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Здоровье

Врач дал советы о правильном потреблении воды в жару

Врач Ольга Кашубина дала советы об употреблении воды в условиях знойной летней погоды, сообщает радио Sputnik.
Русская Планета 06:02
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The Last of Us Part II
Компьютерная игра (action-adventure)
Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разрабатываемая компанией Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой приставки PlayStation 4. Представляет собой вторую часть серии и является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us. На данный момент, игра находится в активной стадии разработки, была анонсирована 3 декабря 2016 года на пресс-конференции PlayStation Experience, на которой был показан первый трейлер с героями оригинальной части - Элли и Джоэлом. Первоначально выход игры был намечен на 21 февраля, но позднее был перенесён на 29 мая 2020 года...
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