Игры
Evo-rus.comВ игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
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Денег на рекламу не жалеть! – в стиле The Last of Us Part 2 оформили поезд метро
Городской портал Новый Нижний10 июня в 14:00
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Финансы
Украина получила первый транш МВФ в рамках новой кредитной линии
Напомним, что МВФ предоставил Украине новую кредитную линию в размере $5 млрд.
REGNUM 08:10
Общество
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
Общество
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о последних днях жизни сатирика Трушкина
News.ru 10 июня в 12:57
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Происшествия
На территории Дома правительства сгорела машина с номером АМР
В пятницу, 12 июня, на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной сгорел автомобиль фельдъегерской службы, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердил источник, близкий к управделами президента.
РБК 06:56
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала, как отметила день рождения дочери
Напомним, что недавно Ксению Бородину осудили за то, что она разрешила дочерям сфотографироваться возле тигра, который живет во дворе их соседа.
Bimru.ru 07:42
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Здоровье
Алиханов рассказал о крайне тяжелом состоянии некоторых детей с КОВИД
В Калининградской области состояние некоторых детей, у которых выявили КОВИД, крайне тяжелое.
Невские Новости 03:44
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
Общество
В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным
RT на русском 05:46
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Происшествия
Российская семья пожаловалась на приказывающее пить пиво привидение
Жители одного из домов в Таганроге уверены, что с ними в квартире живет привидение.
Lenta.ru 07:05
Происшествия
Серийного насильника и убийцу задержали правоохранители в Подмосковье
В Подмосковье задержан подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
Агентство Москва 08:09
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
Кино
Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год
Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb вчера в 19:31
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru 06:09
Общество
Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей»
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:04
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 10 июня в 11:26
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
Общество
Памятник Черчиллю спрятали от протестующих в Лондоне
Защитным экраном памятник Черчиллю решили закрыть после того, как в прошлые выходные во время демонстрации на постаменте появилась надпись, обвиняющая бывшего премьер-министра страны в расизме, передает Reuters.
Вестник Кавказа 07:33
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса
Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
Bimru.ru 04:08
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Здоровье
Во Владимире отделение Красного Креста перепрофилировали под COVID-19
В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Владимира завершается подготовка специализированного отделения для лечения пациентов с коронавирусом.
ГТРК Владимир вчера в 10:10
Политика
Песков сравнил свою работу с работой саперов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил свою работу с работой саперов.
Lenta.ru 08:01