Игры

Evo-rus.comEvo-rus.comВ игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
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В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

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Игра-событие: 96 баллов The Last of Us: Part II на Metacritic

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The Last of Us Part II стала самой высокооценённой игрой года, но не всё так однозначно

3DNews04:28

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Денег на рекламу не жалеть! – в стиле The Last of Us Part 2 оформили поезд метро

Городской портал Новый Нижний10 июня в 14:00
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МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской национальной стратегии обороны.
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Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Юлия Проскурякова вспылила из-за сравнений с Наташей Королевой

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Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru вчера в 07:00
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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Общество

В Оренбуржье продлили режим самоизоляции

В Оренбуржье на 1 неделю продлили режим самоизоляции — до 21 июня. Своответствующие изменения внесены в указ губернатора Дениса Паслера.
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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Политика

У посольства РФ в Киеве в День России появились билборды с гербом СБУ

В День России 12 июня возле посольства РФ в Киеве появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины.
News.ru 05:43
Происшествия

В Крыму арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта

Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на симферопольском рынке.
RT на русском 09:32
Политика

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Происшествия

Националисты устроили беспорядки у здания суда в Киеве

Представители организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) зажгли файеры и устроили потасовку с полицией у здания Шевченковского районного суда Киева, где избирается мера пресечения радикалу Сергею Стерненко по подозрению в умышленном убийстве.
ТАСС 09:37
Общество

РБК: «Норникель» пытался избежать катастрофы на ТЭЦ-3 еще в 2016 году

Коммерсантъ 07:56
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Авто

Производство электрокаров оказалось убыточным

Как отмечают аналитики компании Lux Research, проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают экологически чистый транспорт себе в убыток.
SpeedMe 10 июня в 04:37
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Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
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Армия и оружие

Совместные учения Грузии и США «Достойный партнер» пройдут в сентябре

Совместные с США международные военные учения "Достойный партнер-2020" (Noble partner) состоятся в Грузии в сентябре, в них примут участие военнослужащие стран НАТО, заявил в пятницу министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
РИА Новости 09:28
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

REGNUM вчера в 04:11
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Общество

Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
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Общество

«Столь сильного давления еще не было». Учителя жалуются, что их принуждают голосовать за поправки под угрозами увольнения

Принуждают к голосованию и учителей. Об этом, в частности, заявляют в профсоюзе «Учитель».
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Происшествия

Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований

В Московской области задержан сантехник одного из ЖЭО по подозрению в серии убийств и изнасилований, сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.
РИА Новости 08:32
Политика

День России: какой праздник отмечают 12 июня

Еще в 1990 году 12 июня стало знаменательным днем. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР.
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
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Политика

Песков сравнил свою работу с работой сапера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его работа "чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз".
РИА Новости 08:30
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Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков

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Политика

Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе

Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Семин рассказал о срыве перехода Дзюбы в «Локомотив»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что руководство клуба не одобрило переход Артема Дзюбы.
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Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

Мангу «Шаман Кинг» снова экранизируют, сообщает Crunchyroll со ссылкой на сайт проекта. Аниме-сериал выйдет в апреле 2021 года.
Афиша Daily 06:23
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьёзной

Белоруссия ещё находится в стадии локальной передачи коронавируса, что является достаточно серьёзной ситуацией, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыра Бердыклычева.
Аргументы и Факты 07:24
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The Last of Us Part II
Компьютерная игра (action-adventure)
Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разрабатываемая компанией Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой приставки PlayStation 4. Представляет собой вторую часть серии и является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us. На данный момент, игра находится в активной стадии разработки, была анонсирована 3 декабря 2016 года на пресс-конференции PlayStation Experience, на которой был показан первый трейлер с героями оригинальной части - Элли и Джоэлом. Первоначально выход игры был намечен на 21 февраля, но позднее был перенесён на 29 мая 2020 года...
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