Игры
Evo-rus.comВ игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
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Денег на рекламу не жалеть! – в стиле The Last of Us Part 2 оформили поезд метро
Городской портал Новый Нижний10 июня в 14:00
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Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг
Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru вчера в 07:00
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции
В Оренбуржье на 1 неделю продлили режим самоизоляции — до 21 июня. Своответствующие изменения внесены в указ губернатора Дениса Паслера.
1743.ru 09:40
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Политика
У посольства РФ в Киеве в День России появились билборды с гербом СБУ
В День России 12 июня возле посольства РФ в Киеве появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины.
News.ru 05:43
Происшествия
В Крыму арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта
Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на симферопольском рынке.
RT на русском 09:32
Политика
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Происшествия
Националисты устроили беспорядки у здания суда в Киеве
Представители организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) зажгли файеры и устроили потасовку с полицией у здания Шевченковского районного суда Киева, где избирается мера пресечения радикалу Сергею Стерненко по подозрению в умышленном убийстве.
ТАСС 09:37
Авто
Производство электрокаров оказалось убыточным
Как отмечают аналитики компании Lux Research, проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают экологически чистый транспорт себе в убыток.
SpeedMe 10 июня в 04:37
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
Армия и оружие
Совместные учения Грузии и США «Достойный партнер» пройдут в сентябре
Совместные с США международные военные учения "Достойный партнер-2020" (Noble partner) состоятся в Грузии в сентябре, в них примут участие военнослужащие стран НАТО, заявил в пятницу министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
РИА Новости 09:28
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
REGNUM вчера в 04:11
Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
Общество
«Столь сильного давления еще не было». Учителя жалуются, что их принуждают голосовать за поправки под угрозами увольнения
Принуждают к голосованию и учителей. Об этом, в частности, заявляют в профсоюзе «Учитель».
Дождь 08:48
Происшествия
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
В Московской области задержан сантехник одного из ЖЭО по подозрению в серии убийств и изнасилований, сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.
РИА Новости 08:32
Политика
День России: какой праздник отмечают 12 июня
Еще в 1990 году 12 июня стало знаменательным днем. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР.
ФедералПресс 00:00
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Политика
Песков сравнил свою работу с работой сапера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его работа "чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз".
РИА Новости 08:30
Политика
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:19
Футбол
Семин рассказал о срыве перехода Дзюбы в «Локомотив»
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что руководство клуба не одобрило переход Артема Дзюбы.
Российская газета 09:37
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Мангу «Шаман Кинг» снова экранизируют, сообщает Crunchyroll со ссылкой на сайт проекта. Аниме-сериал выйдет в апреле 2021 года.
Афиша Daily 06:23
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Здоровье
ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьёзной
Белоруссия ещё находится в стадии локальной передачи коронавируса, что является достаточно серьёзной ситуацией, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыра Бердыклычева.
Аргументы и Факты 07:24