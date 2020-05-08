Общество

BFM.ruBFM.ruВ индустрии торговых центров заявили о возможном крахе отрасли

Правительство, по мнению главы РСТЦ, «пытается решить проблемы одной отрасли за счет других». Результатом этого может стать «необратимое разрушение» отрасли торговых центров в России «без возможности восстановления».
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте
 о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.
Российская газетавчера в 06:16

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Торговым центрам предрекают крах из-за послаблений арендаторам

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В Госдуму внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

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РБКвчера в 12:28

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Российская газетавчера в 06:16

Законопроект об особенностях договоров аренды внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 00:32
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Футбол

Экс-советник президента «Локомотива» высказался о ситуации с Семиным

Бывший советник президента "Локомотива" Лев Гоберман, работавший в клубе в первый год Ильи Геркуса в качестве президента, прокомментировал ситуацию со сменой главного тренера в команде, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 08:05
Экономика

Банк ВТБ заявил об уменьшении размера выплачиваемых дивидендов

Сокращение чистой прибыли в первом квартале 2020 года банка ВТБ может привести к корректировке выплат дивидендов, заявил член правления банка Дмитрий Пьянов 8 мая во время телефонной конференции.
ИА Красная Весна вчера в 03:57
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Здоровье

В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
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Технологии

Илон Маск обещает чипировать людей в течение года

Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera вчера в 16:44
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Общество

Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги

RuNews24.ru вчера в 13:32
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Шоу-бизнес

Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:

На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
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Общество

Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

За минувшие сутки было выдано три заключения о смерти, в которых указано, что причиной кончины человека – коронавирус.
Privet-Rostov.ru 04:14
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Шоу-бизнес

Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья

Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН вчера в 05:17
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Общество

Граждане Украины исполнили песню «День Победы» в рамках флешмоба

Граждане Украины исполнили песню «День Победы» 9 мая в 12:00 в рамках флешмоба, предложенного телеканалом «112 Украина» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 07:14
Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
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Происшествия

Футболист признался в убийстве пятилетнего сына

Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве пятилетнего сына.
Lenta.ru 06:11
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Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
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Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Москва, 9 мая 2020, 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийской акции «Бессмертный полк».
REGNUM 08:40
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Здоровье

Названо самое опасное свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
Политика

У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус

Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
REGNUM 07:27
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и поздравил их с Днем Великой Победы.
ИА СИА-Пресс 06:53
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Общество

Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил

Строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершилось в парке "Патриот" в Подмосковье.
РИА Новости 08:37
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Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Расстрел машины боевиков организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в иракской провинции Анбар попал на видео.
Lenta.ru вчера в 11:18
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Политика

Авиашоу пилотажных групп в Кубинке в честь 75-летия Победы

В подмосковной Кубинке проходит авиашоу в честь 75-летия Победы. В мероприятии принимают участие четыре российские пилотажные группы.
RT на русском 08:37
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Политика

Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
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Общество

Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в регионах

Пик заражения коронавирусом в большей части российских регионов может наступить в конце мая, считает эксперт.
АБН 07:58
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Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро удивила поклонников песней в честь Дня Победы

Уругвайская певица Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы.
Газета.Ru 08:36
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Происшествия

В больнице Башкирии скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов

8 мая стало известно о смерти 19-летнего жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова, впавшего в кому после операции по удалению опухоли головного мозга.
Горобзор.ру вчера в 13:25
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Хоккей

Любимов стал игроком «Спартака»

Матч ТВ 06:34
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
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Политика

Путин поздравил с годовщиной Победы народы Украины и Грузии

Президент России Владимир Путин поздравил с годовщиной 75-летия Победы народы Грузии и Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ вчера в 07:11
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