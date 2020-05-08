Общество
BFM.ruВ индустрии торговых центров заявили о возможном крахе отрасли
Правительство, по мнению главы РСТЦ, «пытается решить проблемы одной отрасли за счет других». Результатом этого может стать «необратимое разрушение» отрасли торговых центров в России «без возможности восстановления».
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.Российская газетавчера в 06:16
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Футбол
Экс-советник президента «Локомотива» высказался о ситуации с Семиным
Бывший советник президента "Локомотива" Лев Гоберман, работавший в клубе в первый год Ильи Геркуса в качестве президента, прокомментировал ситуацию со сменой главного тренера в команде, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 08:05
Экономика
Банк ВТБ заявил об уменьшении размера выплачиваемых дивидендов
Сокращение чистой прибыли в первом квартале 2020 года банка ВТБ может привести к корректировке выплат дивидендов, заявил член правления банка Дмитрий Пьянов 8 мая во время телефонной конференции.
ИА Красная Весна вчера в 03:57
Здоровье
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
Технологии
Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera вчера в 16:44
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги
RuNews24.ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:
На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
Общество
Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
За минувшие сутки было выдано три заключения о смерти, в которых указано, что причиной кончины человека – коронавирус.
Privet-Rostov.ru 04:14
Шоу-бизнес
Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья
Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН вчера в 05:17
Общество
Граждане Украины исполнили песню «День Победы» в рамках флешмоба
Граждане Украины исполнили песню «День Победы» 9 мая в 12:00 в рамках флешмоба, предложенного телеканалом «112 Украина» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 07:14
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Происшествия
Футболист признался в убийстве пятилетнего сына
Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве пятилетнего сына.
Lenta.ru 06:11
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Общество
Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»
Москва, 9 мая 2020, 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийской акции «Бессмертный полк».
REGNUM 08:40
Здоровье
Названо самое опасное свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
Политика
У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус
Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
REGNUM 07:27
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Сегодня, 9 мая, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и поздравил их с Днем Великой Победы.
ИА СИА-Пресс 06:53
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил
Строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершилось в парке "Патриот" в Подмосковье.
РИА Новости 08:37
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Расстрел машины боевиков организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в иракской провинции Анбар попал на видео.
Lenta.ru вчера в 11:18
Политика
Авиашоу пилотажных групп в Кубинке в честь 75-летия Победы
В подмосковной Кубинке проходит авиашоу в честь 75-летия Победы. В мероприятии принимают участие четыре российские пилотажные группы.
RT на русском 08:37
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Общество
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в регионах
Пик заражения коронавирусом в большей части российских регионов может наступить в конце мая, считает эксперт.
АБН 07:58
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Наталья Орейро удивила поклонников песней в честь Дня Победы
Уругвайская певица Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы.
Газета.Ru 08:36
Происшествия
В больнице Башкирии скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов
8 мая стало известно о смерти 19-летнего жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова, впавшего в кому после операции по удалению опухоли головного мозга.
Горобзор.ру вчера в 13:25
Хоккей
Любимов стал игроком «Спартака»
Матч ТВ 06:34
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Политика
Путин поздравил с годовщиной Победы народы Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин поздравил с годовщиной 75-летия Победы народы Грузии и Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ вчера в 07:11