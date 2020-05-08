с чего всё началось

Правительство, по мнению главы РСТЦ, «пытается решить проблемы одной отрасли за счет других». Результатом этого может стать «необратимое разрушение» отрасли торговых центров в России «без возможности восстановления».

В индустрии торговых центров заявили о возможном крахе отрасли

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