Происшествия
ТАССВ инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар
Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
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Курил в постели: Пациент Боткинской больницы погиб на пожаре, который сам устроил
КП - Санкт-Петербург03:28
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Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Энергетика
«Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике
«Роснефть» в рамках проекта «Восток Ойл» может начать добывать в Арктике не только нефть, но и разрабатывать газовые запасы.
РБК 04:08
Общество
Торбинский сравнил полицейских в России и США
Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай».
RT на русском 01:43
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
Газета.Ru 02:56
Общество
За сутки в России выявили 8 536 заболевших коронавирусом
За время пандемии в России умерли 5 215 человек. Отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших.
RuNews24.ru 03:43
Здоровье
За сутки в Пермском крае выявили 72 новых случая коронавируса
За последние сутки в Пермском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Рифей-Пермь 03:42
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Гаджеты
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»
Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 04:02
Происшествия
В Хакасии полицейский сбил на дороге двух девочек
В селе Райково Усть-Абаканского района Хакасии полицейский на личной машине сбил внезапно выбежавших на дорогу двух маленьких девочек.
Интерфакс 03:25
Армия и оружие
Боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА
Военное дело 03:44
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Политика
Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
Общество
Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах.
ТАСС 01:06
Культура
Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
iReactor 03:08
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Экономика
Адам Бэк, Blockstream: курс биткоина поднимется до $300 000
Биткоин подорожает до $300 000 в течение пяти лет, заявил глава Blockstream Адам Бэк в интервью Bloomberg.
РБК 02:50
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Футбол
Бывший скаут «Спартака» Григорий Евтушенко: «С Каррерой контакта не было. Пару раз пожали руки — и все»
Два игрока, которых Евтушенко присмотрел для «Спартака» в 2008-м, играют сейчас в «Юве» и «МЮ»
Матч ТВ 02:30
Происшествия
Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым
В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
Известия 02:21
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
РИА Новости 01:25
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Происшествия
В Петербурге сократили объёмы суточного тестирования на коронавирус
Напомним, в предыдущие дни суточный объем тестирования несколько раз превышал показатель в 14 тыс. тестов.
REGNUM вчера в 03:17