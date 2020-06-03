Происшествия

ТАССТАССВ инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар

Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
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При пожаре в Боткинской больнице погиб пациент

78.ru03:21

В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар

ТАСС03:38

В Боткинской инфекционной больнице в Петербурге при пожаре погиб пациент

РБК03:33

В инфекционной больнице Боткина в Петербурге тушили пожар. Погиб пациент

Фонтанка.Ру03:29

При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

РИА Новости03:50

Источник назвал возможной причиной пожара в петербургской больнице курение в палате

Интерфакс03:41

Курил в постели: Пациент Боткинской больницы погиб на пожаре, который сам устроил

КП - Санкт-Петербург03:28
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
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Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
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Энергетика

«Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике

«Роснефть» в рамках проекта «Восток Ойл» может начать добывать в Арктике не только нефть, но и разрабатывать газовые запасы.
РБК 04:08
1
Общество

Торбинский сравнил полицейских в России и США

Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай».
RT на русском 01:43
6
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Происшествия

В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы

В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
Газета.Ru 02:56
2
Общество

За сутки в России выявили 8 536 заболевших коронавирусом

За время пандемии в России умерли 5 215 человек. Отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших.
RuNews24.ru 03:43
Здоровье

За сутки в Пермском крае выявили 72 новых случая коронавируса

За последние сутки в Пермском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Рифей-Пермь 03:42
30
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Гаджеты

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
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Армия и оружие

ВВС США пролетели над Вашингтоном для «демонстрации силы»

НТВ 02:49
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Общество

Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 04:02
Происшествия

В Хакасии полицейский сбил на дороге двух девочек

В селе Райково Усть-Абаканского района Хакасии полицейский на личной машине сбил внезапно выбежавших на дорогу двух маленьких девочек.
Интерфакс 03:25
1
Армия и оружие

Боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА

Военное дело 03:44
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
395
Политика

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
81
Общество

Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах.
ТАСС 01:06
251
Культура

Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
iReactor 03:08
52
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
721
Экономика

Адам Бэк, Blockstream: курс биткоина поднимется до $300 000

Биткоин подорожает до $300 000 в течение пяти лет, заявил глава Blockstream Адам Бэк в интервью Bloomberg.
РБК 02:50
Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
57
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
1,7K
Футбол

Бывший скаут «Спартака» Григорий Евтушенко: «С Каррерой контакта не было. Пару раз пожали руки — и все»

Два игрока, которых Евтушенко присмотрел для «Спартака» в 2008-м, играют сейчас в «Юве» и «МЮ»
Матч ТВ 02:30
Происшествия

Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым

В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
Известия 02:21
31
Политика

ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
РИА Новости 01:25
5
Общество

В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
1K
Здоровье

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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Происшествия

В Петербурге сократили объёмы суточного тестирования на коронавирус

Напомним, в предыдущие дни суточный объем тестирования несколько раз превышал показатель в 14 тыс. тестов.
REGNUM вчера в 03:17
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Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеБольше новостей по теме
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