Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар

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