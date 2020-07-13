Гинцбург выразил надежду, что в эти сроки в гражданский оборот поступит "то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать". Он отметил, что к этому времени будет полностью завершена вторая фаза испытаний.

В институте Гамалеи раскрыли сроки выпуска вакцины от COVID-19

Авто В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ Как сообщает ToDay News Ufa, по данным пресс-службы Минского моторного завода, начинается производство рядного четырехцилиндрового силового агрегата MMZ-4DTI, который содержит объем 2,1 литра, а также отдачу от семидесяти четырех до ста сорока л.с. 71

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране. 4,9K

Здоровье Алтайский Минздрав готовится увеличить коечный фонд в регионе Госпитальная база Алтайского края испытывает серьёзную нагрузку, поскольку прирост инфицированных коронавирусом в регионе составляет больше 200 человек в сутки. 8

Экономика Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2% По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях. 3

Экономика Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля. 396

Спорт Глава ОКР: аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА Углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 209

Политика Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму «Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости». 19

Общество Символ Крымского моста кот Мостик переедет на новую работу Общественная служба новостей желает Мостику успехов на новом месте работы и призывает хозяев следить за его здоровьем.

Экономика S7 предлагает увеличить COVID-субсидии для авиакомпаний Согласно действующему постановлению правительства, субсидии для авиакомпаний распределяются из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. 1

Здоровье Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 483

Энергетика Экспорт нефти Саудовской Аравии в августе не вырастет Ранее в понедельник СМИ сообщали, что на фоне растущего спроса Эр-Рияд предлагает увеличить совокупное производство нефти странами ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки (то есть квоты по сокращению добычи будут смягчены с 9,7 млн баррелей в день до 7,7 млн б/с). 42

Общество Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации. 18