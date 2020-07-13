Коронавирус
Газета.RuВ институте Гамалеи раскрыли сроки выпуска вакцины от COVID-19
Гинцбург выразил надежду, что в эти сроки в гражданский оборот поступит "то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать". Он отметил, что к этому времени будет полностью завершена вторая фаза испытаний.
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Космос
В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп
Live24 11 июля в 05:20
Происшествия
Площадь пожара на складе с краской в Самаре достигла 7,5 тыс. кв. м
Площадь пожара на складе с краской в Самаре возросла до 7,5 тыс. кв. метров.
ТАСС 10:41
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие
Азербайджан обвинил Армению в минометном обстреле села
URA.Ru вчера в 20:27
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
Как сообщает ToDay News Ufa, по данным пресс-службы Минского моторного завода, начинается производство рядного четырехцилиндрового силового агрегата MMZ-4DTI, который содержит объем 2,1 литра, а также отдачу от семидесяти четырех до ста сорока л.с.
ToDay News Ufa вчера в 07:46
Происшествия
Второе уголовное дело возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Интерфакс - Россия 09:00
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Здоровье
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 3 августа
Приступить к третьему этапу снятия ограничений пока не получается из-за высоких темпов распространения инфекции.
СеверИнформ 09:24
Здоровье
Алтайский Минздрав готовится увеличить коечный фонд в регионе
Госпитальная база Алтайского края испытывает серьёзную нагрузку, поскольку прирост инфицированных коронавирусом в регионе составляет больше 200 человек в сутки.
ПолитСиб.Ру 03:31
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
В городе Калабасас (США) был обнаружен мертвым внук культового певца Элвиса Пресли – Бенджамин Кио.
Территория новостей 00:16
Экономика
Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2%
По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях.
TatCenter 03:24
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Экономика
Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года
Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году.
Бизби 06:16
Общество
Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Новый Калининград.Ru 11 июля в 08:23
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Спорт
Глава ОКР: аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА
Углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
РИА Новости 09:24
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Общество
Символ Крымского моста кот Мостик переедет на новую работу
Общественная служба новостей желает Мостику успехов на новом месте работы и призывает хозяев следить за его здоровьем.
Общественная служба новостей 10:22
Экономика
S7 предлагает увеличить COVID-субсидии для авиакомпаний
Согласно действующему постановлению правительства, субсидии для авиакомпаний распределяются из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Интерфакс 05:29
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Энергетика
Экспорт нефти Саудовской Аравии в августе не вырастет
Ранее в понедельник СМИ сообщали, что на фоне растущего спроса Эр-Рияд предлагает увеличить совокупное производство нефти странами ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки (то есть квоты по сокращению добычи будут смягчены с 9,7 млн баррелей в день до 7,7 млн б/с).
Нефтегазовая вертикаль 10:07
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Газета.Ru 04:26
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Компания Kia готовится к премьере нового минивэна Kia Carnival, который будет продаваться и на российском рынке.
Новые автомобили 09:47
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49