Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ институте Гамалеи раскрыли сроки выпуска вакцины от COVID-19

Гинцбург выразил надежду, что в эти сроки в гражданский оборот поступит "то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать". Он отметил, что к этому времени будет полностью завершена вторая фаза испытаний.
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