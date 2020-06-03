Коронавирус
РИА НовостиВ институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
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Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
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В кораблях Маска нашли заимствование у россиян
«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.
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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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В России изменили правила для автомобильных номеров
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Газета.Ru 10:05
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В США за время протестов погибли не менее 11 человек
Жертвами протестов и столкновений, вспыхнувших в городах Соединенных Штатов, стали 11 человек.
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Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
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В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
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Игры
Sony рассказала о цене PlayStation 5
4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
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Семь обвиняемых в разбойном нападении сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России уволены из спецслужб, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
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Заболеваемость коронавирусом выросла на 25% в Хабаровском крае
В Хабаровском крае за одну неделю заболеваемость по коронаврусу выросла на 25% . Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
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Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
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Губернатор поручил главам этих муниципалитетов как можно быстрее усилить работу по предотвращению распространения вируса.
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Если в Tower 900 могут быть установлены карты вплоть до E-ATX, то Tower 100 предназначена только для карт mini-ITX.
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В Иркутской области тестирование на антитела начнется в середине июня
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Губернатор Виктор Томенко прокомментировал арест главы Славгорода
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Красота на экране – Square Enix дарит динамическую тему Final Fantasy VII Remake для PS4, посвящённую Тифе
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