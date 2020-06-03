Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".

В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса

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