Коронавирус
РИА НовостиВ институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
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с чего всё началось
В Минобороны России отобрали добровольцев для клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции.Красная звездавчера в 17:01
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48 ЦНИИ Минобороны РФ: Испытание вакцины от COVID-19 на обезьянах прошло успешно
Фонтанка.Рувчера в 17:15
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