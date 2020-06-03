Коронавирус
РИА НовостиВ институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
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В Минобороны России отобрали добровольцев для клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции.Красная звездавчера в 17:01
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Объем экспорта агропромышленного комплекса Москвы вырос
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ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок, тематические билборды и телевизионные ролики - это не агитация, а информирование граждан.
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