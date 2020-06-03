Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
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с чего всё началось

Добрая воля – мощная сила

В Минобороны России отобрали добровольцев для клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Красная звездавчера в 17:01

Подробнее о событии

Минобороны сообщило об испытании вакцины от COVID на обезьянах и хомяках

РБКвчера в 17:50

Добровольцы прибыли для эксперимента по испытанию вакцины от COVID-19

Известиявчера в 22:58

Первая группа добровольцев прибыла для эксперимента по испытанию уникальной вакцины от COVID-19

ТК Звездавчера в 22:00

Названы сроки окончания испытаний в России вакцины от COVID на людях

Газета.Ruвчера в 18:08

В Минобороны рассказали о подготовке к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

RT на русском04:05

В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса

РИА Новостивчера в 17:06

Вакцину от коронавируса в институте Минобороны успешно испытали на обезьянах и хомяках

ТАССвчера в 17:03
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Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
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Общество

В России выявлено 8536 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах.
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Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
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Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
РБК 01:00
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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Происшествия

В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар

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Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
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Происшествия

Житель Подмосковья обвиняется в создании ячейки «свидетелей Иеговы»

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о создании ячейки запрещенной в РФ религиозной организации "свидетели Иеговы".
ТАСС 03:41
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ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
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Культура

Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

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Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
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Экономика

Объем экспорта агропромышленного комплекса Москвы вырос

В первом квартале 2020 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы составил 861 миллион долларов.
Москва 24 04:03
Политика

На Украине выступили за проведение переговоров по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США другой формат переговоров по ситуации в Донбассе.
Городовой вчера в 01:36
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Армия и оружие

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РБК 03:28
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Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок, тематические билборды и телевизионные ролики - это не агитация, а информирование граждан.
Znak.com вчера в 20:13
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Игры

Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня

CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
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В селе Райково Усть-Абаканского района Хакасии полицейский на личной машине сбил внезапно выбежавших на дорогу двух маленьких девочек.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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В Московской области открылись салоны красоты, сауны, спа-салоны, а также бани и душевые площадью до 400 квадратных метров.
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Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

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Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму

Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сообщении на своей странице в Facebook назвало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского «исчезновением», посчитав эти действия незаконными.
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Как работают Яндекс.Новости?
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